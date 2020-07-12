原标题：疫情多发 日本首都圈防疫迎挑战

日本首都东京10日新增243例新冠确诊病例，单日新增确诊数再创新高，其中接近一半关联夜店感染。

首都圈确诊病例近日增势不减，如何防范第二波疫情成为日本亟需面对的课题。

【盯紧“红灯区”】

日本5月下旬全面解除紧急状态，东京6月19日全面解除停业，夜店等所有行业恢复营业。

解除紧急状态后，“红灯区”成为疫情高发区。东京“红灯区”歌舞伎町和池袋的夜店，秋叶原动漫街的女仆咖啡店等都出现聚集性感染。

东京都政府数据显示，10日新增243例确诊病例中，八成是30岁以下年轻人，110人是夜店工作人员或顾客，另外101人感染路径不明。

日本经济再生担当大臣西村康稔10日说：“夜店出现感染，在那里采取有力举措至关重要，我们需要确保他们完全遵守（防疫）指导方针。”他要求所有夜店迅速行动，避免疫情进一步蔓延。

西村10日与东京都知事小池百合子商讨夜店防疫对策。他会后告诉媒体记者，将在“红灯区”集中做核酸检测，包括那些没有出现确诊病例的店铺；政府将为夜店防疫支出提供最多200万日元（约合13万元人民币）补助；中央政府将向东京派遣医护人员，补充东京抗疫人力。

【防聚集感染】

东京10日新增243例确诊病例，9日新增224例。这是日本暴发新冠疫情以来，东京首次连续两日新增确诊病例超过200例。截至10日，东京累计确诊7515例。

首都圈神奈川县10日新增32例确诊病例，同样是解除紧急状态以来单日新增最高纪录。

小池说，东京确诊病例增加关联检测能力提升。目前东京日均检测大约3000例样本。她说，东京医院收治能力有所提升，能为新冠患者提供3000张病床，其中重症病床300张。共同社报道，截至10日，东京住院新冠患者共487人，其中重症5人。

日本职业棒球联赛和日本职业足球联赛10日起允许观众到现场观看比赛，人数上限为5000人。共同社报道，在首都圈疫情扩大背景下，如何防范第二波疫情成为政府亟需应对的课题。

日本10日新增402例确诊病例，为解除紧急状态以来单日最多。截至10日，日本累计确诊病例超过2万例，累计死亡接近1000例。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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