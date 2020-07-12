原标题：美国宣布对法国商品加税25%

美国贸易代表办公室10日宣布，美国拟向从法国进口的化妆品、手提包等价值13亿美元的商品加征25%关税，但起征时间将推迟180天，即2021年1月6日生效。

法国去年宣布征收3%数字服务税，引起美国不满。美方去年7月对法国数字服务税启动“301条款”调查。根据调查结论，美国贸易代表办公室去年12月认定，法国数字服务税歧视谷歌、脸书和苹果等美国科技公司，并列出价值24亿美元法国商品清单，威胁加征高至100%的关税。

法国等国家认为，那些科技公司从税率相对较低的欧盟国家市场获取巨大利益，但对当地公共服务贡献有限，因而数字服务税是从那些科技公司本地运营业务中获取收入的途径。

美国贸易代表办公室10日说，推迟起征时间可为解决这一问题提供更多时间，包括在经济合作与发展组织内部商讨。

今年年初，美法曾达成协议，法方同意暂缓启动征收数字服务税，美方也同意暂缓实施报复性措施。

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽9日首次披露对法国商品加征关税计划，但会推迟征收。上述价值13亿美元的商品是美方去年12月公布清单的一部分，商品价值和拟征税幅度有所降低。

美国先前还对推行或考虑推行电子服务税的其他国家启动“301条款”调查，涉及国家包括英国、印度和土耳其等，调查可导致对这些国家的商品加税。

就数字服务税争议，经济合作与发展组织曾有商讨，希望能够谈出一项多边解决方案，但收效甚微。新冠疫情使得谈判复杂化。

美国财政部长史蒂文·姆努钦上月以缺乏进展为由，建议暂停经合组织的谈判，令欧洲国家感到意外。

一名欧盟发言人告诉路透社记者，如果经合组织谈判未能达成协议，白俄罗斯准备提出自己的解决方案。但他敦促美国返回谈判。

美联社报道，美国联邦参议院财政委员会主席查克·格拉斯利在一份联合声明中说：“报复性关税不是理想办法，但如果法国政府拒绝撤回对美国企业单方面征收的不公平和惩罚性关税，那么美国政府别无选择。”（庄北宁）（新华社专特稿）

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