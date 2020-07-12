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感受音乐交融之美

黄  佳

2020年07月12日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　不久前，华语音乐人周杰伦的新作《Mojito》刷爆网络，各大社交媒体上出现了各种改编、翻唱版本，其中既有缉毒警察的禁毒版，也有铁路职工的高铁动车版，还有外语专业学生的小语种版，更有音乐学院毕业生的人声版……传唱范围之广、改编热情之大，凸显了拉丁风情与华语流行音乐融合的奇妙魅力。

　　“当街灯亮起，哈瓦那漫步，这是世上最美丽的那双人舞。”歌词描绘了古巴的独特风情。拱廊的壁画、旧城的涂鸦、缤纷的老爷车、摇曳的棕榈，一幅幅哈瓦那城的画面，伴随着悠扬轻快的拉丁曲调浮现在听者的脑海里，令人心驰神往。歌曲中穿插的饶舌音乐，使这首曲子在异域风情的基础上，又融入了现代时尚，满足了不同年龄群体的音乐审美。中文的唱词也让中国音乐爱好者更容易理解，更能感受拉丁音乐之美。

　　拉丁音乐一般指从美、墨交界到南美最南端地区的流行音乐。在这广袤的多民族土地上，白人音乐、黑人音乐、印第安音乐，甚至是远在大洋彼岸的亚洲音乐，相互交融。正是这种超越时空的文化融合，在经过长期历史沉淀和社会沿革之后，逐渐形成了当今多姿多彩、充满活力与动感的拉丁风情音乐。

　　拉丁音乐基于欧洲文化，大量吸取了美洲印第安和非洲黑人文化元素，“和而不同”是对拉丁美洲各国音乐之间关系的最好诠释。这种互鉴融合，又保留了不同国家、民族特色的独特配比，为拉丁音乐注入了非凡的能量。拉丁音乐大多节奏相似，一个长拍接3个短拍，常以强有力的鼓点形式在歌曲中出现。因此，尽管在节奏之上添加了不同的旋律，使用了不同的乐器，还是会给人一种似曾相识的亲切感。

　　在拉美地区，纯粹质朴的民族音乐有着很强的生命力和深厚的群众基础。比如在委内瑞拉、秘鲁等地，有一种被当地人称为“平原歌曲”的音乐类型很受欢迎，在年轻人中也有着巨大影响力。一位中国朋友听过平原歌曲后说：“闭上眼睛，仿佛能看到雄鹰从秘鲁和玻利维亚苍凉的高原上飞过。”这些独特音乐元素与传统民族乐器，被当代艺术家们灵活运用，为拉丁流行音乐的创作与发展提供了源泉。

　　拉丁音乐还适合跳舞，拉丁舞也成了拉丁文化重要的符号。歌曲《Mojito》的歌词和音乐短片，都体现了拉丁舞的元素。拉丁舞有许多分支，但它们的共同特点是爆发力强，特别注重情感的表达。舞伴默契配合、自由发挥，舞步变幻莫测。在世界各地的健身房里，拉丁舞也是不可或缺的课程之一，因其易入门、亲和力强等特点，深受健身爱好者青睐。

　　节奏欢快的拉丁音乐和热情浪漫的拉丁舞背后，是拉丁美洲人民的乐观、洒脱与坚韧。透过《Mojito》的音乐短片，人们看到的不仅仅是哈瓦那的浪漫景象，还有当地人的生活面貌。在粉色的老爷车和微醺的鸡尾酒背后，是千千万万普通的拉美人民，其中有加勒比海边的居民，安第斯山脉的土著，潘帕斯草原的牧民……在歌曲的一次次传唱与改编中，拉丁音乐与华语流行音乐交融碰撞，焕发出新的生命力。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月12日 07 版）
(责编：岳弘彬)
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