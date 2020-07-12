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古朴宁静的茹索姆书店

王祖远

2020年07月12日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　巴黎塞纳河畔的旧书摊，是我认识巴黎古书、老版画、旧书报杂志的发端。我被巴黎古书的魅力吸引，开始逐家探访巴黎的百年书肆，茹索姆书店便是其中之一。

　　茹索姆书店坐落在有着近200年历史的薇薇安拱廊街。这条拱廊街建于1823年，地处皇家宫殿、巴黎证券交易所和林荫大道之间，地理位置优越，吸引众多游人光顾。1974年，这条充满故事的拱廊街被列为法国历史古迹。

　　走进拱廊街，阳光透过双层构造玻璃拱顶倾泻而下，宽敞的廊道空间和装饰，在阳光的照射下闪闪发亮；地板上的马赛克瓷砖由意大利艺术家詹多梅尼科·法奇纳设计，华丽高雅。人们可以一边逛商店，一边欣赏精致新潮的瓷砖艺术。

　　1826年开业的茹索姆书店位于廊道转弯处。1900年，现任书店店主弗朗索瓦·茹索姆的祖父开始经营这家书店，至今已传承120年。站在书店的橱窗前，不免令人遐思无限，迫不及待地要去一探究竟。

　　踏进书店，一股淡淡的古旧书香扑面而来，仿佛进入一个书籍的古老国度。目之所及，各类书籍塞满书架，亦有不少珍稀古籍。法国著名作家西多妮·加布里埃尔·科莱特、阿尔弗雷德·雅里等作家、学者、古书收藏家，都曾是茹索姆书店的常客。

　　书店内外装潢都保留着当年的模样，就连书架摆放的位置也少有变动。置身其间，仿佛完成了时光穿越。书店陈列着许多早年间出版的文学及社科类专著。往书店深处走，满满一书架的巴尔扎克全集、里尔克的《给青年诗人的信》、兰波的《彩画集》等，都叫我爱不释手。令人惊喜的是，在书店一角，竟发现了一部上世纪20年代出版的由法国汉学家伯希和编著的《敦煌石窟图录》，全书约有400幅有关敦煌壁画和雕塑的照片。虽然古旧，但参考价值极高，当即买下。朋友都笑我平时节俭，一进书店就变得大方起来。

　　一张摆满花花绿绿小册子的长桌吸引了我的目光，旁边还有好几个纸箱被塞得满满当当。走近一看，原来是专门销售漫画的区域。书店与时俱进，不仅书籍种类不断多样化，还时常举办读书交流等活动，增进与顾客的互动，并推广读书文化。书店在隔壁专门开辟了一个小房间来举办活动，门口贴着“当月活动安排表”，设计了不同的读书主题，供有兴趣的顾客参与。房间内展示了一些与活动相关的图书，墙上张贴着各式各样的活动海报，提供信息的同时也是一种独特的装饰。

　　在与顾客的交流中，弗朗索瓦·茹索姆也了解到读者对哪些书籍感兴趣，不断充实着书籍的库存。茹索姆说：“我从祖父那里学会了记忆的重要性。他并未直接教给我什么，都是靠我自己在书店里一点点记下来的。光顾书店的许多客人，都对旧书有极高的鉴赏能力，更多时候不是我给他们提建议，而是向他们学习。”

　　告别茹索姆，恋恋不舍地离开书店。回首望去，隔着橱窗，见茹索姆独坐书籍之中，安静地守着这个爱书人的角落。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月12日 07 版）
(责编：岳弘彬)
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