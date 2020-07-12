7月11日，“新冠肺炎疫情下中国与中东合作：传统友谊与共创未来”线上论坛在北京举行。与会嘉宾围绕中国与中东国家的抗疫合作、后疫情时代的中国与中东合作展望等话题展开研讨。此次论坛由中国社会科学院国家高端智库、中国非洲研究院、阿联酋沙迦大学共同主办。视频两端流淌着中国与中东国家人民因共抗疫情而愈加牢固的真挚情谊。

在中国抗疫最艰难的时刻，中东地区国家领导人和阿盟、海合会等地区组织负责人纷纷向中方表达慰问，各国政府和人民以不同形式给予中方支持和帮助；中方对中东国家遭受的疫情冲击感同身受，援助了大量物资，毫无保留地分享抗疫经验和技术，举办专家视频会，派出医疗专家组……

与会嘉宾认为，中国同中东国家共同抗疫的经历充分说明，团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器。

中国社会科学院院长谢伏瞻表示，中国与中东国家团结抗疫创造的新经验，进一步夯实了双方战略合作行稳致远的基础。“在共同抗疫中，双方的传统友谊得到维护和升华，合作更加密切、互信更加巩固、友谊更加深厚。”

对此，阿联酋沙迦大学校长哈米德·纳米伊颇为赞同。他说：“我们相互支持、共同合作，中国人民给我们捐赠了抗疫物资，阿联酋企业等也为中国抗疫作出贡献。”巴勒斯坦前驻华大使穆斯塔法·萨法日尼说，阿拉伯国家和中国在疫情期间的合作，实实在在地体现了阿中之间是命运共同体。“今天的世界，比以往任何时候都更加紧密相连。”埃及前总理伊萨姆·沙拉夫这样说。

中国政府中东问题特使翟隽认为，无论是应对疫情，还是恢复经济、稳定社会、维护国家和民族利益，都要走团结合作之路，都要走公平正义之路，都应坚持多边主义。沙特阿拉伯费萨尔国王伊斯兰研究中心主席图尔基·费萨尔深表赞同：“我们都支持进一步加强和完善以联合国为核心的全球治理体系，希望各国共同努力，携手消除贫困，加强国际贸易。”

阿拉伯谚语说：“语言是叶子，行动才是果实。”与会嘉宾认为，中国和中东国家高质量共建“一带一路”，示范效应明显，多个基础设施和民生项目为抗击疫情发挥了积极作用。面向未来，中国和中东国家应继续加强共建“一带一路”合作，共同致力于疫后复苏和经济发展，维护双方人民福祉和可持续增长。

（本报北京7月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 03 版）

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