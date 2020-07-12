并肩作战  共同抗疫

非洲国家正努力采取及时有效的措施，延缓新冠肺炎疫情扩散。因经济发展需要逐渐放宽限制措施，非洲各国更需对疫情保持警惕，积极应对。截至目前，非洲新冠肺炎确诊病例已超过55万，死亡病例超过1.2万。

当前非洲应对疫情有三大重点：控制疫情传播、减少死亡病例、降低疫情对经济社会造成的负面影响。在新冠肺炎疫情大流行的背景下，艾滋病、疟疾、埃博拉等传染病的防控也受到很大影响，我们也在积极协调应对。

面对新冠肺炎疫情，我们尽可能做到大量检测、追踪和治疗。但是非洲国家医疗卫生体系较为脆弱，医疗设施匮乏，检测能力十分有限。截至7月7日，非洲国家共进行560多万次核酸检测，但这一检测水平与超过13亿的非洲总人口相比仍然非常低。

患难时刻，中国及时向非洲伸出了援手。早在疫情出现前，非洲就有数十支中国派遣的医疗队，他们与当地医疗工作者密切合作，为非洲国家的医疗能力建设作出了巨大贡献。疫情防控中，中国派遣多批有一线经验的医疗专家组到非洲，带来了我们急需的知识和经验，为非洲国家抗疫提供各种知识和物资支持。

非中疾控中心合作紧密，双方人员交流往来频繁。目前，来自中国疾控中心的专家正在总部位于亚的斯亚贝巴的非洲疾控中心与我们并肩作战，共同抗疫。我们对这种新型传染病都缺乏了解，中国专家的到来既提高了我们抗击疫情的能力，也坚定了我们战胜疫情的决心。

有效的疫苗对于控制疫情至关重要。5月18日，中国国家主席习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。6月17日，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话时指出，中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。中国这一表态受到非洲国家普遍欢迎，鼓舞了我们抗击疫情的信心。

这场疫情让人们认识到，世界各国如此紧密相连。新冠肺炎疫情是全球性的公共卫生事件，需要各国团结合作应对。现在非洲乃至全世界的首要目标应该是控制疫情传播，挽救更多生命，坚决抵制将疫情政治化、污名化。

（作者为非洲疾病预防控制中心主任，本报驻南非记者万宇采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 03 版）

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