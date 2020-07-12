“守望相助的友好情谊令人感动”（患难见真情 共同抗疫情）

5月21日，在巴西萨尔瓦多港泰肯码头上，工人们正在铺设刚性梁桥，以便将岸边集装箱起重机从船上卸至码头。

上海振华重工供图

当前，巴西疫情形势严峻。在巴中资企业与当地社会各界同舟共济，抗击疫情，复工复产，助力巴西产业链供应链恢复运转。巴西商业领袖组织主席路易斯·富兰表示：“中国是巴西的全面战略伙伴和全球第一大贸易伙伴，深化巴中抗疫及各领域务实合作对巴抵抗疫情冲击至关重要。”

“中国制造是我们的正确选择”

从上海起航，历时44天，“振华24”轮顺利抵达巴西萨尔瓦多港。船上高大崭新的深蓝色起重机醒目壮观。萨尔瓦多港工程部经理里贝罗兴奋地说：“看到这些漂亮的设备，我已经迫不及待地想让它们在码头开工了！”

萨尔瓦多港是巴西北部最大的集装箱港口。此次到岸的是上海振华重工为该港泰肯码头扩建项目提供的起重机系列，包括3台岸边集装箱起重机和5台场内轮胎式集装箱起重机。设备投入使用后，该码头集装箱年吞吐量将会翻倍，由原来的45万标准箱提高到90万标准箱，将有力提升港口装卸效率、带动当地物流业发展。

到港后，这些重达上千吨的“大家伙”，如何从船上安全卸至码头？这成了一个大难题。以往，岸上和船上团队共同完成卸船工作，但根据防疫要求，两方应尽量不接触，以降低感染风险。“我们决定，船上和岸上各派一名联络员，在舷梯两端隔空对话、指挥。”振华重工南美子公司总经理徐波说，中巴两国员工就这么“吼”着，共同奋战了数十天，终于将设备全部安全卸下。现场没有一名工人感染，“振华24”轮顺利返回中国。

“该项目对巴西港口行业非常重要。”巴西工程咨询公司Concremat市场营销副总裁维加斯负责管理泰肯码头扩张项目，对此深有感触。他表示，振华重工克服疫情影响，顺利交付设备，展现了中国企业的能力，为巴西企业创造了收益，“与他们合作，我们很放心。”

据悉，自2000年以来，泰肯码头的所有大型港口机械设备均来自振华重工。设备好不好，码头首席运营官贡萨尔维斯颇有发言权。他认为，振华重工一贯保质保量完成制造和运输任务，为提升码头运营能力提供有力保障。“我坚信，中国制造是我们的正确选择。”

“为特殊时期的巴西经济作出重要贡献”

早上9点，位于巴拉那瓜湾的大型耙吸船“新海虎”9轮，开始了每天例行消毒工作。中方船长乐征宇，带领两名船员，佩戴防护装备，背起喷雾器，一丝不苟地对驾驶室等公共空间进行消杀。“船舶空间封闭，一旦出现感染，后果不堪设想。我们一点都马虎不得。”乐征宇说。

巴拉那瓜港是巴西最大的农作物出口港，大批巴西大豆等从这里运往中国。巨大的进出口货运量，对港口日常运维工作提出很高要求。近年来负责该港口疏浚工程的中国交通建设集团上海航道局巴西公司（以下简称“上航巴西公司”），在清理航道淤泥、垃圾等基础上，进一步挖深、拓宽航道。内航道深度由12.5米加深到14.5米，外航道加深到16米，航道宽度由200米拓宽到250米，为该港口和依港而建的巴拉那瓜市带来巨大经济效益。

疫情期间，为保证疏浚项目不停工，“新海虎”9轮从3月开始封闭式管理，船员不上岸，外部进入需先隔离。巴拉那瓜与安东尼娜港务局局长费尔南多指出，今年前五个月，巴拉那瓜港货物吞吐量同比增长21%，得益于上航巴西公司长期保障巴拉那瓜港运维，特别是该公司在疫情期间仍确保安全施工，保障了港口的正常运营。

在巴西投资设厂的徐工、格力、比亚迪等不少中企，在抗击疫情的同时，积极复工复产。巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略表示：“中资企业与巴西各界分享抗疫经验，助力当地复工复产，提供大量就业机会，为特殊时期的巴西经济作出重要贡献。”

“生动诠释了中巴命运相连、休戚与共的内涵”

“在最艰难的时刻，我常常感受到公司的关心与帮助，很有人情味儿！”国家电网巴控公司综合部主任莱安德鲁，时常收到员工的来信，信中这些暖心的话语让他印象很深。

今年5月以来，国家电网巴控公司专门策划组织了“你最重要”线上员工关怀活动。每个工作日上午8点和下午4点，以内部邮件形式向员工发送广播或视频，内容包括防疫知识、健康生活、公司关怀、励志故事、文化娱乐等。每周五下午5点半，公司还举办线上音乐沙龙。通过企业团建活动，帮助员工保持良好心理状态。

在巴中资企业还积极参与当地政府、医院和社区抗疫工作。三峡集团为圣保罗州政府紧急筹措了呼吸机、监护仪、除颤仪等大量急需的医疗设备和用品。交通银行巴西子行参加巴西政府发起的救助计划，向银行同业提供短期拆借，并允许长期合作的客户暂缓偿还贷款。国家电网及其控股的CPFL能源公司，向当地捐赠口罩并捐款采买医疗物资，惠及国网在巴项目经营区域内的20余家医院……

“在巴西抗击疫情的关键时期，中国政府、企业和民间团体的无私援助，是对巴西人民的宝贵支持，巴中两国守望相助的友好情谊令人感动。”圣保罗州国际关系厅厅长塞尔松表示，无论是抗击疫情，还是应对经济社会发展挑战，中国都是巴西发展道路上值得信赖的伙伴。

中国驻巴西大使杨万明指出，疫情期间，中巴贸易经受住了考验，保持良好增长态势。中国是巴西主要外资来源国，也是对巴投资增速最快的国家之一。“中企关怀本地员工、组织社会捐赠，体现出责任担当，生动诠释了中巴命运相连、休戚与共的内涵。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 03 版）

(责编：岳弘彬)