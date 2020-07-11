中国驻印度大使：中印要做伙伴，不要做对手

新华社新德里7月11日电（记者胡晓明）中国驻印度大使孙卫东10日就当前中印关系发表视频谈话表示，中印双方应牢牢把握两国领导人共识，落实好特别代表通话共识，聚焦友好和合作，化解猜忌和疑虑，妥善处理分歧和敏感问题，克服当前中印关系面临的挑战，推动两国关系重回健康稳定的正确轨道。

孙卫东强调，中印要做伙伴，不要做对手；要和平，不要冲突；要合作共赢，不要零和博弈；要信任，不要猜忌；两国关系要前进，不要后退。

孙卫东说，7月5日，中印边界问题中方特别代表、国务委员兼外交部长王毅同印方特别代表、印度国家安全顾问多瓦尔通电话，就缓和两国边界事态达成积极共识。目前，双方军队按照两国军长级会晤共识，正在地面脱离接触。

他指出，中印两国当前的第一要务是实现发展振兴，在这个大方向上，中印有着长久的共同战略利益。自上世纪90年代以来，中印双方达成互不构成威胁的重要共识。

孙卫东说，中印合则两利，斗则俱伤。双方一直通过对话谈判管控分歧。双方要始终从两国关系发展的大局出发，将分歧放在适当位置上加以妥善处理，不能任由分歧干扰双边关系。

他指出，中印存在着历史遗留下来的边界问题。这个问题敏感复杂，需要通过平等协商与和平谈判，寻求公平合理、双方都能接受的解决方案。在最终解决之前，双方同意共同努力，维护边境地区的和平与安宁。

他说：“中国自古以来就崇尚‘以和为贵’。我们既不好战，也不咄咄逼人。加勒万河谷事件的是非曲直十分清楚。中国将坚定维护自身的国家主权和领土完整，维护边境地区和平安宁。”

孙卫东指出，中印是两个最大的发展中国家和新兴经济体。发展是中印的共同目标和最重要的利益汇合点。中印市场潜力巨大，经济互补性强，双方完全可以通过合作实现互利共赢。当前，中印有着一个共同的敌人，那就是新冠疫情。病毒无国界。在这场人类面临的重大考验面前，中印是同一个战壕里的战友。我们应当加强抗疫合作，共克时艰。

他表示，中印双方应相向而行，扩大合作积极面，缩小消极因素，不做有损于双方互信和合作的事。

孙卫东指出，今年是中印建交70周年。中印关系历经70年的风雨历程，凝聚了几代人的智慧和心血，取得的进展来之不易，我们应当倍加珍惜，决不能轻易否定。当前中印关系面临复杂局面。双方要登高望远，放眼全局，共同努力尽快加以克服和扭转。

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