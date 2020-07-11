中国驻埃及大使:疫情阻不断中阿友好合作潮流

人民网开罗7月11日电 （记者曲翔宇 景玥）日前，中国驻埃及使馆举行抗击新冠肺炎疫情第十次中外记者会，廖力强大使通过网上直播形式重点介绍中阿合作论坛第九届部长级会议情况，以及香港国安立法、涉新疆问题、中埃抗击疫情合作情况。埃及尼罗河国家电视台、中东通讯社、《金字塔报》、《今日新闻报》、《七日报》、《消息报》、《宪章报》、《共和国报》、《鲁兹优素福》杂志、《消息晚报》、《国家回声报》、《今日埃及人报》、《今日消息报》、《金融报》等20多家埃及主流媒体和中国驻埃媒体记者参加，中央广播电视总台驻埃及记者站对记者会进行了社交媒体网上直播。肖军正公使、李东公参、使馆发言人赵继显参赞参加。

廖大使首先介绍中阿合作论坛第九届部长级会议情况。廖大使表示，习近平主席向会议致贺信，体现了元首外交对中阿战略伙伴关系中的引领作用，再次彰显当前形势下构建面向新时代的中阿命运共同体的重大意义。本次部长会有三个特点。第一个特点是会议在新冠肺炎疫情全球蔓延背景下举行。受疫情影响，阿拉伯国家间和对外的很多会议都被迫取消或推迟。但经过中阿双方共同努力，本次会议如期举行，王毅国务委员兼外长与约旦外交与侨务大臣萨法迪共同主持论坛部长会，表明疫情阻不断中阿友好合作的潮流。本次会议也是中国同阿拉伯国家开展“云外交”的一次成功尝试。第二个特点是出席率高，所有21个阿盟成员国外长或外长代表都在会上作了发言，阿盟秘书长盖特和埃及外长舒克里出席会议。阿方表示坚定支持阿拉伯国家同中国发展全面战略伙伴关系，携手打造中阿命运共同体。第三个特点是会议通过了三个高质量成果文件，即《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》、《安曼宣言》和《论坛2020年至2022年行动执行计划》。

廖大使表示，本次会议有三个“关键词”。第一个关键词是“患难与共、团结抗疫”。通过《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》，中阿将继续加强疫情防控、疫苗研发合作，捍卫多边主义，支持世卫组织发挥关键作用，我们反对将病毒标签化、疫情政治化。第二个关键词是“携手打造中阿命运共同体”。中阿合作论坛自2004年建立以来，第一次在部长级会议成果文件里写入携手打造中阿命运共同体的内容。我们欢迎阿方关于举办中阿峰会的倡议，赞成适时举办这一峰会。第三个关键词是“全面合作、共同发展”。会议通过了《中阿合作论坛2020年至2022年行动执行计划》，涵盖107项合作举措，涉及政治、经济、能源、产能、科技、卫生等20个领域，为双方规划了务实合作、共同发展的前进路径。

关于香港国安立法问题，廖大使表示，近日，包括埃及在内的70多个国家在联合国人权理事会第44届会议上表态支持中方通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。香港国安法的通过和实施，是填补香港维护国家安全法律漏洞的必要之举，为有效维护国家安全和香港稳定、确保“一国两制”行稳致远提供了坚实的法律支撑。 今后埃及朋友到香港去旅游、经商，将会看到一个更安全、更稳定、更繁荣的香港。关于新疆问题，廖大使指出，不久前，美国将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，这一所谓法案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，粗暴干涉中国内政，中国政府和人民对此表示强烈愤慨和坚决反对。日前，中国国际电视台CGTN播出了以新疆反恐为主题的纪录片《巍巍天山-新疆反恐记忆》，真实记录了新疆的反恐努力，我们已经在使馆的社交媒体平台上发布，欢迎埃及朋友观看。关于新疆，我愿向埃及朋友介绍以下几点：第一，涉疆问题不是宗教、民族、人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆维吾尔自治区政府依法采取的反恐和去极端化措施确保了新疆3年来未发生一起恐怖袭击事件。第二，中国政府依法保护包括新疆维吾尔族等各少数民族在内的中国公民宗教信仰自由。中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林；新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。第三，中国政府一贯一视同仁地保护包括少数民族在内的各族人民合法权益。第四，中国新疆维吾尔自治区政府积极促进就业，新疆各族群众实际受惠巨大，衷心拥护政府政策。新疆事务纯属中国内政，我们决不允许外部势力借涉疆问题干涉中国内政。个别组织和媒体诬蔑抹黑中国新疆反恐和去极端化努力的图谋注定失败。

廖大使并就中阿与中埃抗疫合作、健康丝绸之路、中埃经贸往来、中埃疫苗合作研究、中国对埃投资等回答记者提问。肖军正公使介绍了第九届中阿合作论坛部长级会议有关情况和中国疫情防控、复工复产情况。中央广播电视总台驻埃及记者站对记者会进行的线上现场直播覆盖人数为2.2万人，播放量7500多次，点赞与互动量超过3000次。与会埃及记者发表了三十多篇报道和评论文章，详细介绍记者会情况。其中，《七日报》、《祖国报》表示，中国－阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议如期举行，反映了双方热切希望继续发展战略伙伴关系。中阿双方在会议上就深化双方战略关系，携手打造中阿命运共同体进行了深入交流，取得了广泛共识。《今日埃及人报》、《消息晚报》指出，中国颁布香港国安法是为了维护大多数守法公民的权利和自由，有些西方国家指责中国是试图干涉中国的内政，香港是中国不可分割的一部分，香港事务是中国内政。《共和国报》、《消息晚报》指出，在新疆问题上，美国公然违反国际法，粗暴干涉中国内政。过去3年多来，新疆没有发生一起暴恐案件，这证明新疆问题与宗教或种族无关。中国宪法规定中国公民享有宗教信仰自由。《今日新闻报》金融网、共和国网站、《鲁兹优素福》杂志、股市网、国家回声网等就中埃经贸合作作了报道。

(责编：刘洁妍、杨牧)