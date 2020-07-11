蒙古国“国庆—那达慕”首次以电视和互联网实况直播形式举行

人民网乌兰巴托7月11日电（记者 霍文）11日，为期两天的蒙古国“国庆—那达慕”暨人民革命胜利99周年庆祝活动在首都和其它各省市同时举行。“国庆—那达慕”主场活动在位于离首都乌兰巴托往东96公里处的中央省额尔登县“十三世纪”旅游度假中心隆重开幕，并首次采用电视和互联网等先进的新科技手段向公众进行全程实况直播。

2020年7月11日，蒙古国总统巴特图勒嘎在国庆那达慕开幕式上致辞（图片来源：蒙古国总统办公厅官网）

开幕式上，蒙古国艺术家献上具有蒙古民族特色丰富多彩的文艺节目，社会各行各业代表展示了蒙古国社会、经济、文化、艺术、化育等各领域所取得的成就。按惯例，蒙古国“国庆—那达慕”每年7月11日至13日在首都乌兰巴托举行，期间来自全国各省市的选手参加摔跤、射箭、赛马、弹骰子等蒙古民族传统项目比赛。

今年“国庆—那达慕”在遭遇疫情的特殊时期举行，那达慕比赛项目、活动内容和形式以及民众参与方式有很大改变。为做好疫情防控，组办方专门制定了那达慕比赛活动实施细则和那达慕期间疫情防控专项措施，要求所有出入会场的参赛选手、裁判员和其他相关人员均通过相关医学检测并确认无误后，方可准许入场，同时禁止观众进入现场，不准举办商业贸易和餐饮服务等公众聚集性活动。

2010年，蒙古国“国庆—那达慕”在联合国教科文组织正式注册为世界非物质文化遗产，已经成为每年盛夏吸引外国游客到蒙古国旅游观光的重要活动之一。

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