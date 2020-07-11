综合消息：非洲新冠确诊病例超54万例 一些国家疫情恶化

新华社内罗毕7月10日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心10日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例达543136例，累计死亡12474例。

当前，一些非洲国家疫情呈加剧态势，部分职业感染和死亡人数上升。

南非10日新增确诊12348例，累计确诊250687例。该国经济中心豪登省已成疫情中心，有8.7万人感染，豪登省省长10日也宣布感染新冠病毒。政府数据显示，当前南非有约5000名警察感染新冠病毒，其中36人死亡。

加纳教育部称，该部门有大批工作人员确诊感染新冠病毒，目前其中大部分人员症状轻微，在家中自我隔离。

肯尼亚卫生部长穆塔希·卡圭说，该国10日出现了第一例医生死亡病例，还有292名医务人员确诊感染新冠病毒。

纳米比亚卫生部长卡伦比·尚古拉10日宣布，该国出现第一例新冠死亡病例。这打破了该国自3月14日首次报告新冠确诊病例以来保持近4个月的零死亡记录。

随着疫情不断蔓延，一些国家采取新举措加强防控力度。

卢旺达卫生部下属的卢旺达生物医学中心主任萨宾·恩桑齐马纳10日说，卫生部计划在每个省设立至少一个治疗中心，使新冠患者能在所在省份接受治疗而不必前往首都基加利。

南非卫生管理部门10日批准了该国首个快速抗体检测方法，可以判断受检者是否感染过新冠病毒，是否拥有抗体。该测试手段来自英国，准确率可达98%。

一些非洲国家尽管疫情态势尚未改善，仍采取了部分解封措施。肯尼亚从7月7日起部分解封。肯尼亚卫生部长卡圭10日警告说，过去几天确诊病例一直在稳定增长，全国47个郡中有42个郡报告确诊病例。“随着国家重新开放，我们必须承认感染数量可能会增加。”

佛得角政府10日宣布，该国7月15日起恢复国内航班，所有从佛得角萨尔岛和圣地亚哥岛出发的旅客必须持有新冠快速检测阴性结果才允许登机。博茨瓦纳也将于17日恢复国内航班。（执笔记者：白林；参与记者：荆晶、吴长伟、吕天然、杨孟曦、邢建桥、许正、赵宇鹏、张改萍）

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