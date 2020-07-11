国际时评：美限制留学生签证，漠视生命健康的“残酷”决策

新华社北京7月10日电 题：美限制留学生签证，漠视生命健康的“残酷”决策

新华社记者

日前，美国入境和海关执法局一纸限制留学生签证的通报引发一片哗然。按照新规，2020年秋季学期的留学生如果仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。哈佛大学和麻省理工学院已对此提起诉讼，哈佛大学校长劳伦斯·巴科用“鲁莽”和“残酷”来形容这一决策。

这一“残酷”决策是对师生生命健康的漠视。课堂教学当然比线上教学更高效，但新冠疫情肆虐之中，通过网课而非面授这一权宜之计，可以有效阻断病毒传播，保护师生生命健康。稍有点科学常识的人都明白其道理。美国全国外国学生顾问协会指出，新规“伤害了留学生，使他们的健康和福祉以及整个高等教育界处于危险之中”。

这一“残酷”决策让众多留学生身处“两难”之中。秋季学期，包括哈佛大学和南加州大学在内的一些大学仅提供线上授课，根据新规，这些学校的外国留学生将不得不离开美国或转学，而身在海外的留学生也面临无法取得签证的尴尬。正如哈佛大学和麻省理工学院的诉状所说，新规使成千上万外国学生在离秋季学期开学仅剩几周之际失去在美国求学的选择。

这一“残酷”决策使美国国家声誉和国际形象受损。据彭博社测算，这项政策影响到在美国高校就读的100多万外国学生。美国有线电视新闻网称之为针对留学生的“清洗计划”，是美政府针对外国人和移民的又一次“令人厌恶的、赤裸裸的攻击”，进一步削弱了美国的影响力和国际声望。

既然如此，为何美国执政当局要出台如此“残酷”政策呢？答案在于：大选前景难测，经济需要重启。国土安全部代理常务副部长肯·库奇内利坦言，如此决策就是为了“鼓励”大学重新开放。其背后的逻辑很简单——“重启美国”不能留死角，一切都要看起来很正常，而生命健康不在优先考虑之列。

当前，美国确诊病例已突破300万，超过13万人死亡，全美单日新增确诊人数依然在数万的高位。在疫情如此严峻的背景下，美国当局却漠视广大师生的生命健康，如此“残酷”决策连日来在国内外招致广泛批评。加利福尼亚大学表示准备跟进打官司，普林斯顿大学、康奈尔大学等著名学府也纷纷表示谴责。纽约大学校长安德鲁·汉密尔顿指出，当局一刀切地要求留学生在到校上课和离开美国中二选一，这是明显错误的。

疫情暴发以来，在美留学生承受着巨大的学业压力和心理压力。美国政府不说“送口罩”“送温暖”，反而出台“冷酷”新规“补一刀”。美国政府应正视国内外批评声音，纠正错误做法。

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