新华社北京7月10日电 题：澳大利亚散布的涉华谎言与事实真相

一段时间以来，澳大利亚一些政客和媒体，围绕新冠肺炎疫情等话题编造了各种涉华谎言，却“贼喊捉贼”指责中国散布虚假信息。美国政客和媒体为了甩锅中国编造的各种匪夷所思的谎言，都已被媒体和专业人士证伪，但澳大利亚政客却对此甚少提及，澳媒也鲜有报道。关于美国散布虚假信息的讨论在澳大利亚也几乎看不到。

中国是虚假信息的受害者，而不是传播者。谎言止于真相，我们用事实说话。

谎言1：新冠病毒起源于中国。4月3日，澳大利亚总理莫里森接受2GB电台采访时称，病毒起始于中国，并传播到世界。

事实真相：中国首先报告疫情不等于就是病毒源头，新冠病毒源头尚未确定。病毒溯源是一个严肃的科学问题，要以科学为依据，由科学家和医学专家去研究。

◆历史上最初病例的报告地往往不是病毒来源地，比如艾滋病毒感染病例最初由美国报告，但起源地有可能并非美国；越来越多证据表明，西班牙流感实际上也并非始于西班牙。

◆病毒是全人类共同的敌人，可能在任何时间、任何地方出现。疫情是天灾，不是人祸。病毒和疫情的起源地同样是受害者，不是加害者，对其进行指责和追责不公平，也不可接受。

◆越来越多国家发现了无中国接触史且发病时间更早的病例。医学期刊《国际抗菌剂杂志》网站刊登论文，表示新冠病毒去年12月底已在法国传播，有关病例与中国没有关联。意大利米兰萨科医院的科研团队研究发现，意大利被感染的患者病毒与中国没有联系。哈佛大学全球健康研究所主任阿希什·贾哈博士认为，美国加州圣克拉拉县两名居民分别在今年2月初和中旬死于新冠病毒，但其并无外出远游经历，更没有去过中国，这说明早在1月中旬，甚至更早，病毒就开始在加州社区传播了。英国剑桥大学遗传学家彼得·福斯特表示，根据基因数据来看，无证据表明武汉是新冠病毒的起源地。西班牙巴塞罗那大学一研究小组近日从去年3月的废水样本中检测出了新冠病毒。

◆第73届世界卫生大会于5月19日协商一致通过了应对新冠肺炎疫情决议。中方参与共提了有关决议，对国际科学界开展病毒溯源科研合作始终持开放态度。决议将病毒溯源研究范围严格限定在查找动物来源、中间宿主和传播途径，目的是为了国际社会未来更好应对疫情。

◆中方支持本着专业性、公正性和建设性的原则，在世卫组织主导下，让科学家和医学专家在全球范围内进行考察研究，以便增进对此类病毒的科学认知，更好地应对今后的重大传染性疾病，完善全球公共卫生体系和治理能力。

谎言2：新冠病毒可能源于武汉“湿货市场”。澳大利亚总理莫里森、澳卫生部长亨特等多次表示，新冠病毒很有可能源于武汉的“野生动物湿货市场”。

事实真相：中国不存在所谓“野生动物湿货市场”。

◆事实上，在中国没有“湿货市场”这个概念。人们常说的是农贸市场和活禽海鲜市场。这类市场销售新鲜的鱼、肉、蔬菜、海鲜等农副产品，也有少数市场销售活禽，与西方国家的鱼市、水果蔬菜市场没有本质区别。这类市场不仅中国有，在许多国家也都普遍存在，与当地百姓生活息息相关。国际法并未对开设和运营此类市场有过限制。

谎言3：武汉“封城”后，中方仍未禁飞从武汉出发的国际航班，导致病毒传播到世界各地。4月16日，澳大利亚内政部长达顿接受采访时就此表示，这表明中国共产党展现透明度的必要性。澳前外长唐纳在《澳大利亚金融评论报》撰文称，中方努力遏制病毒在国内传播，但并不在意病毒传播到世界各地。

事实真相：中国在最短时间内采取最严格防控措施，把疫情主要控制在了武汉。统计显示中国输出病例很少。

◆中方于1月23日关闭了离汉通道，1月24日至4月8日武汉无商业航班，亦无列车离汉。这既包括从武汉到中国其他城市，也包括从武汉到其他国家。

◆中国政府及时采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，有效切断了病毒传播链。《科学》杂志研究报告评估，上述措施使中国减少了超过70万的感染者。

◆澳大利亚总理莫里森3月20日公开表示，在澳大利亚确诊的新冠肺炎病例中，约80%是输入性病例，其中大多数病例来自美国。

◆澳大利亚卫生部数据显示，从东北亚输入病例所占比重极小。加拿大几个大省疫情统计数据显示，病毒系由美国旅行者传入加拿大。法国巴斯德研究所研究发现，在法国当地传播病毒毒株来源不明。俄罗斯输入病例无一例来自中国。新加坡从中国输入病例不及从其他国家输入的十分之一。日本国立传染病研究所表示，3月以后在日本扩散的疫情并非源自中国。

谎言4：澳媒称掌握新冠病毒源于武汉病毒研究所的秘密情报。5月2日，澳《每日电讯报》刊登记者沙丽撰文披露所谓15页“五眼联盟”情报文件，称新冠病毒可能源于武汉病毒研究所。

事实真相：所有现有证据表明，新冠病毒源于自然而非人为制造。

◆27名来自8个不同国家的国际知名医学专家2月19日在《柳叶刀》上发表联合声明，表示来自世界各国的科研工作者已对新冠病毒全基因组进行分析并公开发表结果。这些结果压倒性地证明病毒和其他很多新发病原体一样，来源于野生动物。

◆来自美国、英国、澳大利亚的5位知名学者3月17日在《自然·医学》撰文指出，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室制造或以其他方式设计的。

◆世卫组织发言人法德拉·沙伊卜4月21日在记者会上说，所有现有证据均表明，新冠病毒来源于动物，而非从实验室或其他地方改造或创造得到的。

◆5月1日，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，已有许多科学家研究了新冠病毒基因序列，确信新冠病毒来自自然界。

◆德国联邦情报局副局长曾就所谓报告向“五眼联盟”成员国情报机构发出询问，要求提供指控新冠病毒来自中国实验室的证据，但五国情报部门均表示并未发布过有关报告。

◆澳大利亚政府与官员亦对所谓“五眼联盟”文件提出质疑，认为所谓情报不过是基于媒体报道的拼凑。有澳消息人士认为，这份所谓的秘密文件系由美驻澳使馆泄露给澳《每日电讯报》。

谎言5：世卫大会有关决议草案系澳方推动的结果。4月22日，澳大利亚外长佩恩在《澳大利亚人报》发表署名文章称，将与拥有相同价值观的国家一道，抛开世界卫生组织，发起独立国际审议。但佩恩在之后的采访中又称，欧盟草拟的决议草案有关内容是澳方最先倡导的。世卫大会有关决议中提出的公正、独立、全面原则，是澳方所特别追求的。《澳大利亚人报》等媒体也极力配合澳官方，声称澳主张得到了国际社会的广泛支持。

事实真相：世卫大会有关决议与澳大利亚此前提出的所谓疫情“独立国际审议”完全是两回事。

◆中国支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验、弥补不足。这项工作需要科学专业的态度，需要世卫组织主导，坚持客观公正原则。这是中国一贯的、明确的立场。

◆第73届世界卫生大会于5月19日协商一致通过了应对新冠肺炎疫情决议。关于对世卫组织进行评估问题，决议提出评估由世卫组织总干事同会员国协商后进行，目的是审议世卫组织应对疫情的经验，并提出未来工作建议。决议要求评估进程是逐步、公正、独立和全面的。有关决议符合中方一贯立场，体现了世界各国的广泛共识。中方积极参与了决议草案磋商并参加了决议草案共提。

◆有关决议提出要适时启动评估而非立即搞所谓“审议”，确认了世卫组织的关键领导作用而非另起炉灶，要求回顾总结在世卫组织协调下国际卫生领域应对工作的经验教训，而非针对个别国家搞有罪推定式的调查。

◆澳方提出的所谓“独立国际审议”完全是借疫情进行政治操弄。澳方政要在提出所谓“独立国际审议”时对世卫组织采取的是排斥态度，针对中国搞有罪推定式调查的意图十分明显。

谎言6：中国企业在澳抢购医疗防护物资。《悉尼晨锋报》、《澳大利亚人报》、2GB电台等澳媒偷换时间概念，将中资公司和华商采购医疗物资的人道主义行动恶意描述为中国政府支持的“丑闻”，称中方2月的采购行为导致澳3月疫情严重后国内抗疫物资短缺。

事实真相：中国企业2月在澳大利亚采购物资时澳疫情尚未传播，也没有造成澳医疗物资短缺。

◆1月底2月初，中国处于抗击新冠肺炎疫情的关键时期，急需大量医疗物资，澳大利亚民众和企业向中方伸出了援助之手，中资公司在澳采购也是为了帮助中国渡过难关。这与澳企业4月自华采购医疗物资行为并无区别，均是人道主义行动。

◆事实上，中资企业3月之后已不再采购澳当地医疗物资。澳大利亚有关媒体将澳疫情尚未传播时民众和企业对中国的捐赠善举和澳大利亚后来发生的物资短缺时间节点进行恶意偷换，将中资企业在澳购买物资、援助武汉的行动用一般现在时态表示，造成一种中方正在利用中资企业恶意掠夺澳大利亚医疗物资的假象。

◆疫情在全球扩散蔓延后，中方克服国内依然急需大量医疗物资的困难，竭尽所能向其他国家提供支持和捐助。中国政府已向150多个国家和国际组织提供包括普通医用口罩、N95口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等在内的物资援助，并为各国在华采购医疗物资和设备提供便利。

谎言7：中国人吃蝙蝠。部分澳媒、社交媒体平台上一度出现售卖蝙蝠、蟒蛇等野生动物市场的图片和视频，诬蔑中国人吃蝙蝠。

事实真相：有关内容的拍摄地点并非中国。

◆蝙蝠从来都不是中国人的食材。在疫情初期发现病毒聚集传播的武汉华南海鲜市场不售卖蝙蝠。

谎言8：中国对澳大利亚进行“渗透”、施加影响。长期以来，澳大利亚国内部分人士和媒体热衷炮制各种“中国间谍案”“中国渗透论”。6月26日，澳情报和警察部门突击搜查新南威尔士州议员莫斯尔曼住所和办公室，称旨在调查中国对澳政治影响。

事实真相：干涉他国内政不是中国外交的“基因”。澳大利亚近年来对中国从事间谍活动证据确凿，可谓贼喊捉贼。

◆中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。

◆澳大利亚长期渲染“中国间谍案”“中国渗透论”，却从未拿出一个实例。澳议员莫斯尔曼召开记者会表示，他没有接受中国资助访华等行为，从未危害澳国家及人民。

◆“五眼联盟”情报合作同盟长期违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控。

◆澳大利亚情报安全部门通过向中国内地和香港特区派遣间谍人员，进行策反发展和情报搜集活动。澳情报安全部门针对中国驻澳机构和人员监控力度越来越大，大规模约谈、骚扰在澳华人，要求提供华人社区和中国使领馆的情报，甚至将有些人发展成情报线人，设法向中国驻澳使领馆渗透，或指使他们潜回中国搜集情报。

◆上世纪八九十年代，中国驻澳使馆修建过程中，澳情报安全部门借机在建筑内部安装大量窃听器材，以致于中国政府只能在澳重建大使馆。

谎言9：“中国间谍”王立强潜逃澳大利亚。2019年11月下旬，《悉尼晨锋报》等澳媒炒作所谓“中国间谍”王立强叛逃案，澳自由党议员黑斯蒂11月23日对媒体表示，关于王立强的报道令人不安，王立强是“民主的朋友”，并认为王立强应该获得澳政府的帮助和支持。

事实真相：王立强系涉案在逃人员，因涉嫌诈骗罪已被公安机关立案侦查。

◆根据上海市公安局静安分局2019年11月23日的通报，王立强系涉案在逃人员，因涉嫌诈骗罪已被公安机关立案侦查。他持有的所谓中华人民共和国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。

◆澳方个别媒体和人士在中方有关部门发布权威消息、作出澄清之后仍然坚持错误立场，执意采信一个涉嫌犯罪、完全没有可信度人物的话，大肆炒作所谓“中国威胁论”，极尽对中国造谣抹黑之能事。

谎言10：100万维吾尔族人被中方关押。澳大利亚外长佩恩在没有事实依据情况下，附和《纽约时报》披露的所谓“新疆内部文件”，称“中方对超过100万维吾尔族人进行任意关押，有关文件内容令人关切”。

事实真相：新疆根本不存在所谓的“再教育营”，所谓百万人被拘是基于虚假研究得出的错误结论，是虚假信息。

◆新疆依法设立职业技能教育培训中心，是为了预防性反恐和去极端化而采取的有益尝试和积极探索，与世界上许多国家的做法没有什么区别。目前参加“三学一去”的教培学员已经全部结业。

◆2015年至今，中方已就新疆反恐去极端化斗争、职业技能教育培训工作等发布了7本白皮书，包括《新疆的职业技能教育培训工作》，对新疆各方面问题阐述得清清楚楚、明明白白。

◆《纽约时报》用移花接木、断章取义的拙劣手法炒作所谓“内部文件”，诬蔑抹黑中国新疆的反恐和去极端化努力。

◆所谓“百万维吾尔族人被拘押”是在两项高度可疑的“研究”基础上炮制出来的谎言。一项“研究”由长期接受美“国家民主基金会”资助的所谓“中国人权捍卫者网络”仅通过对8个人进行采访得出。另一项“研究”则根据不可靠的媒体报道和猜测作出，其作者郑国恩（阿德里安·曾兹）是美政府成立的极右翼组织成员，也是美国情报机构操纵设立的“新疆教培中心研究课题组”的骨干。

谎言11：中国对澳发动网络攻击。6月19日，澳大利亚总理莫里森称，澳各级政府、教育、卫生、工商业、服务业和其他关键基础设施正遭受“有国家背景的行为体”的大规模网络攻击。报道称，近期澳中关系紧张不断升级，中国发动网络攻击的嫌疑最大。澳战略政策研究所网络安全分析师称攻击来自中国。

事实真相：中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的最大受害国之一。

◆中方历来坚决反对并依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。与澳大利亚一样，疫情期间，中国的医院和研究机构也发现遭到一些境外黑客的攻击。

◆网络空间具有虚拟性强、溯源难、行为体多样的特点，在调查和定性网络事件的时候应拿出充分的证据，这是基本常识。

◆澳大利亚战略政策研究所虽自诩为独立智库，实际上背后“金主”繁多，2018－2019财年至少有56个经费来源。澳大利亚国防部是其最大金主，美国、英国、日本政府，北约，台湾当局以及诺斯罗普·格鲁曼、MBDA导弹系统公司等大型军火商都是其重要经费来源。2018－2019财年，澳战略政策研究所预算的57%来自军工企业，另有400万澳元的拨款来自澳政府，还从美国国务院全球参与中心得到44万澳元的拨款。2019年7月至2020年6月，该机构从澳政府获得了价值约213.3万澳元的采购合同。但该研究所有意掩饰澳政府和美方向其提供资助的实际数额。该研究所因此一贯采取反华立场，热衷于炮制和炒作各种反华议题，毫无学术信誉可言。

(责编：刘洁妍、杨牧)