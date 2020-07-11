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泰中记者协会与泰国华人青年商会携手推进中泰友好

2020年07月11日09:52  来源：人民网-国际频道
 
泰中记者协会与泰国华人青年商会就共同推动泰中友好进行会谈
泰中记者协会与泰国华人青年商会就共同推动泰中友好进行会谈

人民网曼谷7月10日电（记者 孙广勇）10日，泰中记者协会会长普瓦纳、原会长猜瓦等，访问泰国华人青年商会，双方就深化泰中媒体合作，共讲泰中友谊故事、共推泰中友好合作、共助“一带一路”建设等进行了探讨，并举行交流座谈会。

泰中记者协会会长普瓦纳首先对泰国华人青年商会成立20周年表示祝贺。他说，青商会成立20年以来，积极团结泰国华侨华人、推动泰华社会和谐进步，助力泰中两国文化相融，实现共赢发展等方面做出了傲人的成绩。今年是泰中建交45周年，泰中两国举办了系列庆祝活动，泰中记者协会各大媒体都进行了积极的宣传报道，全方位为泰中两国的友好合作和经济文化交流做好服务。我们也希望继续加强与青商会的交流，互通信息，更好地为泰中两国文化、政治交流作出贡献。

泰国华人青年商会会长李桂雄表示，泰中记者协会长期以来积极正面报道泰中两国好政策、好讯息，让泰国及丝路沿线国家、地区民众对中国的大好形势及“一带一路”等政策有更加全面的认识，为维护泰中友谊做了重要贡献。面对新冠肺炎疫情，中泰两国人民守望相助，在彼此抗疫艰难时刻，及时给予对方医疗物资援助，生动阐释了"中泰一家亲"的真挚情谊和人类命运共同体的伟大精神。泰中建交伊始直到今天，泰中建立全面战略合作伙伴关系，两国关系日益密切，双方在贸易、投资、旅游、教育、文化、影视等领域交流合作日益深入，给泰国带来良多的契机。青商会将继续发挥好桥梁、纽带作用，与泰中记者协会更密切合作，加强泰中媒体合作，共同讲好泰中两国故事，做好泰中友好使者。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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