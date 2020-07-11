中国倡导的“构建全球能源互联网”连续三年入选联合国相关政策建议报告

人民网联合国7月9日电 （记者 李晓宏）纽约联合国总部8日举行2020年联合国可持续发展高级别政治论坛能源专题线上会议，会议发布的“在新冠肺炎疫情背景下加速实现能源可持续发展目标”政策建议报告，正式收录了由全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）提交的政策建议，为联合国各成员国推动实现目标提供重要指导和参考。这是中国倡导的“构建全球能源互联网”连续三年被纳入联合国高级别政治论坛政策建议报告。

全球能源互联网被誉为全球清洁能源输送的“高速公路”，它以特高压输电为骨干网架、各级电网协调发展，是清洁能源在全球范围大规模开发、输送、使用的基础平台。今年合作组织提交的政策建议——《构建全球能源互联网，加强与联合国可持续发展目标的联系》包含5个部分，分别为全球能源互联网核心理念、世界重点区域电网互联现状、建设全球能源互联网的重要性、面临的挑战和政策建议。其中提出，互联互通将促进能源资源统筹开发和全球配置，保证能源供应；建设全球能源互联网，实现清洁电力互联，可助力区域经济和社会协调发展，为应对气候变化和保证环境可持续性作出贡献。

该政策建议呼吁，在全球新冠肺炎疫情爆发的严峻形势下，各国将推动清洁能源发展和电力互联互通纳入经济复苏计划中，在联合国层面建立全球能源互联网工作机制，成立区域合作中心，支持全球能源互联网相关研究规划与项目建设。

据了解，联合国非经委在其区域政策建议中已明确将合作组织列为重要合作伙伴和支持机构。联合国亚太经社会、西亚经委会和拉加经委会也已将合作组织清洁能源开发和电网互联互通理念纳入其区域政策建议。

联合国经济及社会理事会每年7月都会在纽约举行高级别政治论坛，讨论联合国可持续发展目标的执行进展情况。今年论坛通过在线方式召开，从7月7日持续至7月16日，从14日开始将举行为期三天的部长级会议。政策建议报告是论坛的重要参阅材料，在当前全球抗疫的特殊时期，旨在为各国疫后经济社会复苏提供切实可行的工作建议。

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