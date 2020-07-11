中国驻里约总领事在巴西媒体发文揭露美英人权劣迹

人民网里约热内卢7月10日电 针对美英近期借香港问题、新冠疫情指责中国人权状况，中国驻里约热内卢总领事李杨日前在巴西多家主流媒体发表《人权践踏者有何资格指责中国人权状况！》这一署名文章，用中外现实说话，用美英历史说话，撩开美英践踏人权的假卫道士面纱，揭露其以诋毁中国来转嫁国内矛盾的险恶用心，向外界阐明了中方在人权和香港问题上的严正立场。

文章指出，用前总统卡特的话说，美国是最好战的国家。美国存在严重的种族不平等和种族歧视，是唯一有数百万人口处于饥饿状态的发达国家。联合国消除种族歧视委员会报告显示，近年英国种族歧视和种族主义犯罪显著上升，对非裔和亚裔人群的系统性种族歧视现象非常明显。

文章强调，人权践踏者没有任何资格就人权问题对中国说三道四。他们充满了对中国的无知和偏见，目的是要诋毁中国形象，转移国内矛盾。他们要挑唆、扶持香港的反华分裂势力，将香港变成对中国发动“颜色革命”的桥头堡。这是他们的妄想。香港国安法打击的是极少数严重危害国家安全的犯罪分子，保障的是遵纪守法的广大香港市民、外国在港侨民企业的合法权利和自由。这部法的颁布实施受到中外各界普遍欢迎，而反中乱港势力慑于该法的威力，顷刻土崩瓦解。香港是中国的香港，任何人对香港都不要抱不切实际的幻想和企图！

《环球报》、《商业观察报》等巴西主流媒体全文刊发这篇署名文章，有的媒体还配发了讽刺漫画。

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