中国坚定支持联合国在反恐中发挥领导作用

人民网联合国7月10日电 （记者 李凉）7月10日，联合国虚拟反恐周期间举办“疫情之后会员国的反恐优先任务与协调”专题会议，联合国反恐事务副秘书长沃伦科夫主持会议。中国常驻联合国代表张军大使出席并做重点发言。

张军表示，在疫情期间及疫情之后，进一步弘扬多边主义对反恐努力至关重要。在疫情面前没有任何国家能够独善其身，这也表明非传统安全问题的威胁不断增长，我们必须加倍努力予以应对。恐怖主义没有国界之分，而且任何形式和表现的恐怖主义都是对国际和平与安全的威胁，反恐必须避免实行双重标准。必须加强对国际机制的坚定支持，继续支持联合国在反恐中发挥领导作用。坚持多边主义，加强国际合作，是应对挑战的唯一选择。

张军指出，面对恐怖主义不断演变的新挑战，我们要有新工具和新技术，并采取更及时的行动予以反击。尽管疫情与恐怖活动之间的联系仍需进一步研究和分析，我们应该对疫情带来的影响保持高度警惕。我们应当在国际、区域和国家等各层面进一步巩固法律框架并加强行动，充分利用信息技术，加强情报共享和司法合作。包括安理会相关决议在内的有关国际文书应得到严格执行。

张军强调，我们需要加强团结以打击恐怖主义，并重视能力建设。面对这些挑战，只有大家都安全，每个人才会安全，我们应建立伙伴关系。希望反恐办继续通过能力建设项目应对打击网络恐怖主义、生物恐怖主义及执法合作等需要。应把在非洲进行反恐作为优先事项。与非盟、东盟、上海合作组织、欧盟等区域组织的合作极为重要。要充分鼓励根据会员国的需要推动发展和区域合作，以消除恐怖主义根源。

张军表示，中国将继续加强对反恐办和国际反恐合作的政治和财政支持。我们通过中国与联合国和平与发展基金资助了反恐办的非洲反恐及大型体育赛事安保等项目。今后将继续大力支持联合国有关反恐机构工作，并积极参与《联合国全球反恐战略》的审评进程。我们将致力于携手推进反恐和抗击疫情的斗争，以维护全人类共同的未来。

针对美国代表在会上就涉疆问题发表的错误言论，张军指出，中方坚决拒绝美方的无端指责。恐怖分子无好坏之分，新疆自治区深受恐怖主义与极端主义之害，为应对这些威胁，新疆采取了一系列预防性反恐和去极端化措施，这符合《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》规定，并取得积极进展。中国坚决反对在反恐问题上采取政治化作法或实行双重标准，敦促美方停止这些错误言行，停止干涉中国内政。

此次会议是7月6日至10日联合国虚拟反恐周系列活动之一。虚拟反恐周活动由联合国反恐办公室主办，通过视频方式在网络平台举行并进行全球直播。联合国秘书长古特雷斯秘书长出席开幕式并致辞，联合国主要反恐相关机构负责人、会员国、学术界、民间社会、媒体等各方代表共千余人出席。会议围绕联合国作用与多边主义、疫情对反恐的影响、生化与网络反恐、打击极端和仇恨言论、保护恐怖主义受害者、外国恐怖作战分子、反恐与人权、青年、民间社会与媒体作用等问题举行十余场专题讨论。会议成果将纳入2021年《联合国全球反恐战略》审评进程。

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