中方再次强调应以全面综合方式处理叙利亚问题

人民网联合国7月10日电 （记者 李凉）7月10日，中国常驻联合国代表张军大使就关于德国、比利时提交的叙利亚跨境人道救援授权延期安理会决议草案的解释性发言中强调，中方支持国际社会在尊重叙利亚主权和领土完整基础上加大对叙利亚的人道救援，以全面综合方式处理叙利亚问题。

中方不反对现阶段保留跨境机制，有关救援行动应严格遵循联大第46/182号决议规定的紧急人道救援指导原则，同时认为应根据形势发展，对跨境人道救援机制作出相应调整。

多年非法制裁对叙利亚经济社会发展造成严重伤害，加剧了叙利亚人道主义危机，削弱了叙方应对疫情的能力。联合国秘书长古特雷斯及裴凯儒特使多次呼吁解除单边强制性措施，得到绝大多数联合国成员的支持。

中方反复向主笔国强调，安理会关于叙跨境人道救援授权延期问题的决议草案必须重视单边强制性措施的负面影响，并采取必要措施。但主笔国对广大会员国的呼声置若罔闻，拒不采纳中方修改意见。在此情况下，中方不得不对决议草案投反对票。中方再次呼吁安理会正视单边强制性措施问题，敦促有关国家立即解除这种措施，并要求联合国人道事务协调办公室客观评估单边强制性措施对叙人道局势的影响，向安理会进行全面报告。

美国口口声声说关心叙利亚平民疾苦，却通过所谓“凯撒法案”对叙利亚追加非法制裁，扼杀叙利亚人民生计。美国口口声声说单边强制性措施存在所谓人道豁免，但多年非法制裁已严重破坏叙利亚调动资源、发展经济和改善民生的能力，这不是所谓人道豁免能解决的。美国口口声声说坚持人道主义精神，却将人道问题政治化，肆意打压叙利亚政府和人民，造成叙利亚人民生活困苦，民生凋敝。美国在叙利亚问题上扮演的角色、在叙利亚犯下的罪行，世界人民看得清清楚楚。

中方再次强调，应以全面综合方式处理叙利亚问题，统筹考虑政治、反恐、安全、人道等各方面因素。我们敦促各方加强对话协商，积极推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程，共同推动叙利亚问题早日实现和平、公正、妥善解决。

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