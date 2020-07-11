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新加坡大选：执政党人民行动党再次获胜

2020年07月11日09:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷7月11日电（记者 林芮）新加坡消息：新加坡第13届国会选举结果11日揭晓，执政党人民行动党获得国会93个议席中的83席。主要反对党工人党获得10席。

新加坡选举局当地时间11日凌晨4时许公布的最终数据显示，人民行动党的总得票率为61.24%，低于2015年选举时的69.86%。该党赢得13个单选区和15个集选区。工人党则赢得1个单选区和两个集选区，比上次大选新增1个集选区。

此届选举新加坡共设31个选区，包括14个单选区和17个集选区。国会议员席位共有93个，比上次大选多出4个。共有来自11个政党的191名候选人和一名无党籍人士参选。符合投票资格的选民共265万3942人，实际投票的有253万5565人，投票率为95.63% 。

有分析认为，本次大选在新冠危机中进行，执政表现良好的人民行动党被寄予厚望，获得较大优势。然而，新加坡选民尤其是年轻选民，在投票时展现了求变、寻求多元化政府的心态，导致执政党选票结果不如预期。

新加坡国会实行一院制，议员由公民投票选举产生，任期5年。人民行动党自新加坡1965年独立以来一直执政。在2015年的选举中，人民行动党获得89个议席中的83个，反对党工人党获得6个议席。（完）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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