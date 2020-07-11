美国新冠确诊接近317万，死亡超13万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间7月10日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊3169611例，死亡133885例。过去24小时新增确诊80695例，新增死亡799例。

《纽约时报》报道说，美国过去7天平均死亡人数达到608人，高于7月初的471人，但与4月中旬平均每天2200人的死亡人数相比仍只是一个零头。美国白宫应对新冠病毒协调员黛博拉·伯克斯博士10日表示，过去3周美国的确诊病例不断增加，还没有看到死亡人数增加，但随着疫情继续在美国蔓延，死亡人数很可能在不久后增加。

与此同时，美国总统特朗普与国家过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇的口水战还在继续。福奇10日接受《金融时报》采访说：“我想知道总统是怎么得到99%的病例是无害的这一数字的。我认为有人告诉他总体死亡率约为1%，因此他觉得99%的病例不是问题。而事实显然不是这样，即使它不会致死，不会让你住院，它也会让你病得很严重。”

特朗普9日晚上在接受福克斯新闻台主持人肖恩·汉尼提采访时表示福奇不可信。他说：”福奇博士是个好人，但他犯了很多错误。他以前说不要戴口罩、不要戴口罩，现在却说要戴上口罩。他犯了很多错误。”

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