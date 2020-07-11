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全球抗疫关键时刻，接连上演“甩锅”“断供”“退群”闹剧

退出世卫，美国要当“孤岛”？（环球热点）

本报记者  严  瑜

2020年07月11日05:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为位于瑞士日内瓦的世界卫生组织总部外景。
　　新华社记者 刘 曲摄

　　据美媒报道，7月6日，美国政府致函联合国秘书长古特雷斯，声明自2021年7月6日起退出世界卫生组织。对此，联合国秘书长发言人史蒂芬·杜哈里克表示，联合国正与世界卫生组织核查，美国是否满足所有撤出条件。

　　自新冠肺炎疫情暴发以来，美国对世卫组织的不满与指责不断升级。从“甩锅”，到宣布“断供”，再到如今决定“退群”，美国政府的任性举动给面临严峻挑战的全球抗疫行动带来诸多变数。

　　

　　破坏全球抗疫努力

　　“美国时隔72年要与世卫组织‘离婚’”，韩国《每日经济》近日报道称，在全球新冠肺炎疫情加速蔓延的当下，美国政府却决定退出世界卫生组织。

　　联合国秘书长发言人杜哈里克7月7日证实，古特雷斯已经收到美国退出世卫组织的通知。由于退出世卫组织需要提前一年通知，因此美国的退出决定将于2021年7月6日起生效。在此之前，美国必须付清目前拖欠世卫组织的2亿多美元会费。

　　自新冠肺炎疫情发生以来，美国威胁退出世卫组织的闹剧已持续数月之久。

　　今年4月，美国总统特朗普宣布，由于世卫组织在处理新冠肺炎疫情时表现欠佳，美国将暂停资助世卫组织，并对该组织进行为期60天至90天的审查，希望其能进行有意义的改革。5月29日，特朗普又宣布，由于世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系。美国福克斯新闻网报道称，在7日提交“退群”通知时，美国再次指责世卫组织对新冠肺炎疫情反应迟缓。

　　虽然国际社会对于美国屡番发生的“退群”行为已不陌生，但在全球疫情形势仍旧严峻的关键时刻，美国政府向世卫组织发出的这封“分手信”依然引起相关国际组织以及各国的强烈不满。

　　联合国基金会主席伊丽莎白·库森斯认为，美国政府此举目光短浅、非常危险，世卫组织是唯一有能力领导和协调全球应对新冠肺炎疫情的机构，终止美国与世卫组织的关系将“破坏全球抗击新冠肺炎疫情的努力，使我们所有人都处于危险之中”。

　　美国国内同样掀起一阵反对声浪。在“退群”通知发出两天之后，7月8日美国约翰斯·霍普金斯大学发布统计数据显示，美国累计新冠肺炎确诊病例超过300万例。美国众议院议长佩洛西在社交媒体上发文批评称，美国退出世卫组织是毫无意义的举动，在数百万人生命处于危险中的时候，美国政府正削弱击败病毒的国际努力。

　　美国《国会山报》8日也发文呼吁美国国会、法院以及公众制止这一“不利于美国国家利益的鲁莽决定”。

　　“甩锅”“退群”闹剧升级

　　“目前，美国国内疫情出现反弹，尤其是南部、西部的疫情较为严重，美国联邦政府面临较大压力，很难在全国层面协调各州抗疫。这种形势下，美国退出世卫组织，试图释放一种信号，即疫情失控的责任在世卫组织，而不是政府。”中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊向本报分析称，“退群”是美国政府“甩锅”世卫组织的延续。

　　不少美媒也认为，世卫组织不过是美国政府发起的“指责游戏”的又一牺牲品。美国政府宣布退出世卫组织，实际是为转移国内民众的注意力以及对政府应对危机不力的指责，是“甩锅”的升级版。

　　还有分析指出，美国政府此番“退群”之举早有预谋。在2020年2月的最新预算提案中，美国政府就呼吁将美国对世卫组织的摊款削减至5790万美元。

　　复旦大学美国研究中心副教授王浩认为，本届美国政府执政以来，“退群”行为具有连贯性，这与本届政府秉持的“美国优先”、反全球化等外交理念相关。退出世卫组织，是其“退群”惯性的最新体现。

　　近年来，美国政府宣布退出联合国教科文组织、联合国人权理事会等国际组织以及退出伊核协议、巴黎气候协定、《中导条约》等国际协定的“退群”戏码层出不穷，给国际多边机制带来一次又一次重创。

　　“外交是内政的延伸。国内政治成为美国现任政府在外交政策上改弦易辙的推动因素。美国现任政府的支持者对建制派政治精英的认可度较低，对‘美国人’的身份认同、人口结构变化和多元文化充满焦虑，对自身狭义经济利益的关注远超对全球利益的关注。”孙成昊指出，美国政府在经贸、全球治理和集体安全方面的“退群主义”和“甩锅”行为也有迎合这部分民意的意图。

　　美国方面还曾传出消息称，美国在“退群”之后可能另起炉灶，建立一个由美国主导的具备世卫组织职能的全球性机构。“如果真是这样，美国实际是‘以退为进’，重建一个符合美国国家利益的多边机制。如果美国这么做，对全球治理和国际秩序都将造成较大冲击。”孙成昊说。

　　国际信誉受到质疑

　　世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部夏令时间9日10时，全球累计新冠肺炎确诊病例超过1184万例。不断刷新的数据提醒着人们，疫情仍在加速蔓延，尚未达到顶峰。国际社会普遍认为，在此关头，美国的“退群”行为既是对国际抗疫努力的极大损害，也给全球公共卫生健康带来重大威胁。

　　德国联邦卫生部长施潘8日表示，美国的决定是“国际合作的挫折”。意大利卫生部长斯佩兰扎指出，此次公共卫生危机表明，世卫组织需要改革，但不能被削弱，美国政府的选择是“严重且错误的”。

　　有分析指出，除了给国际合作抗疫行动使绊子之外，美国退出世卫组织这一事实也会产生财务后果，因为美国对世卫组织的捐款约占捐款总数的15%。

　　“美国‘退群’之后，这个资金缺口由谁来补？目前看来，其他国家难以在短期内弥补美国留下的资金缺口。”孙成昊指出，面对疫情，绝大部分国家仍处于自身难保的状态，美国“退群”造成的资金问题将会影响世卫组织开展一些抗疫项目。“在全球疫情依旧肆虐的背景下，美国在这个时间点悍然退出世卫组织，将打击全球卫生健康协调机制，是非常不道义的行为。”

　　美国自身同样难躲冲击。《国会山报》网站刊文称，“美国退出世卫组织将自食其果”。美国参议院外交关系委员会副主席、民主党参议员梅嫩德斯批评说，“此举既无法保护美国人民的生命，也无法维护美国的利益，只会让美国人民遭受病痛，令美国陷入孤立”。

　　中国人民大学重阳金融研究院副研究员王鹏指出，对于像美国这样的超级大国而言，其国际领导力在很大程度上反映在全球治理能力上。当前，正值全球抗疫的攻坚期，美国退出全球最重要的公共卫生治理平台，并且拒绝帮助别国，将使其国际领导力受到损害。

　　“无论是之前退出伊核协议、巴黎气候协定，还是现在退出世卫组织，美国政府的行为都会让国际社会对其外交延续性打上一个问号。未来，再有类似的谈判或多边协议，美国的国际信誉将受到质疑。”孙成昊说。

(责编：岳弘彬)
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