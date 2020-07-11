王毅同蒙古国新任外长恩赫泰旺通电话

本报北京7月10日电 7月10日，国务委员兼外长王毅同蒙古国新任外长恩赫泰旺通电话。

王毅祝贺恩赫泰旺就任外长并表示，中蒙山水相连，是永远的邻居，长期睦邻友好是双方正确的战略选择，完全符合两国人民根本利益。

王毅表示，我们愿同蒙方进一步推进抗疫合作，继续向蒙方提供医疗物资援助，分享抗疫经验，建设中蒙卫生健康共同体；加快复工复产合作，用好并扩大“绿色通道”，保障货物和必要人员往来更为顺畅；对接“一带一路”同“发展之路”倡议，推进中蒙俄经济走廊建设和中线铁路项目。

王毅强调，我们愿同蒙方继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，加强国际地区事务合作，进一步巩固两国关系的政治基础。中方尊重蒙古国独立、主权、领土完整，尊重蒙古国人民自主选择的发展道路，赞赏蒙方在涉港、涉台、涉藏、涉疆等问题上给予中方的有力支持。

恩赫泰旺表示，蒙古国新一届政府将发展对华友好关系作为首要外交方针，这一政策不会改变。在抗击疫情过程中，蒙中两国人民真心诚意相互支持，团结抗疫。蒙方感谢中方提供的无私帮助，愿同中方密切高层和各层级交往，加强经贸、能源等各领域合作，推动重大合作项目尽早取得积极进展，助力两国经济复苏。中国在国际地区事务中发挥着越来越重要作用，蒙方愿同中方加强协调配合，不断充实蒙中全面战略伙伴关系内涵。

《 人民日报 》（ 2020年07月11日 03 版）

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