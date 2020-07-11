收起甩锅推责的把戏（钟声）

蓬佩奥非但不冷静地反思美方为何在国际社会中越来越孤立，却一再对推动国际合作、践行互利共赢的中国进行栽赃陷害，这只会让他自己的名誉和信用彻底扫地

奉行“美国优先”、大行单边主义的美国一些政客，最近喋喋不休地抹黑攻击中国，竟然还狂妄地要拼凑“联盟”了——当地时间7月9日，美国国务卿蓬佩奥声称为应对“中国带来的挑战”，需要组织一个全球联盟。对“退群”“毁约”上了瘾的美国一些政客，大概意识到自己已经深陷孤掌难鸣、无人喝彩的窘境，于是又想出拉小圈子搞意识形态对抗的馊主意。美方所谓“全球联盟”，其实是虚张声势、痴人说梦。因为，邪恶圈子成不了气候，正义必胜才是真理。

美方的“小圈子算盘”打得再响，也只能是机关算尽一场空。在七国集团会议上兜售“武汉病毒”说辞，美方遭到盟友的抵制；宣布退出世界卫生组织，美方也遭到了国际社会的普遍批评。德国总理默克尔说，美国如果不愿承担全球性大国责任，欧洲需重估欧美关系。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在欧盟官网发文，排除了与美国构建对抗中国的跨大西洋联盟的可能性，呼吁制定“中欧合作的重大积极议程”。一项最新调查结果显示，德国、法国、西班牙、葡萄牙和丹麦各有至少2/3受访者表示，他们对美国的看法变得糟糕。

得道多助，失道寡助。新冠肺炎疫情席卷全球，世界各国的前途命运从未像今天这样紧密相连。世界卫生组织反复警告，人类不团结只会给病毒以可乘之机。在全球抗疫行动中，美国不但不履行应尽的国际义务，未展现一个大国应有的担当，反而给国际社会合作抗疫造成严重干扰和破坏。对于美方的不负责任行径，世界看得十分明白。美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默认为，世界正面临这个时代最严重的一次全球危机，而美国政府表现出的单边主义、交易性等特点都令这场危机更加糟糕。

蓬佩奥非但不冷静地反思美方为何在国际社会中越来越孤立，却一再对推动国际合作、践行互利共赢的中国进行栽赃陷害，这只会让他自己的名誉和信用彻底扫地。英国《卫报》网站刊文称，在外交政策方面，蓬佩奥削弱美国信誉的倾向再强烈不过；美国前常务副国务卿威廉·伯恩斯撰文指出，蓬佩奥把持的美国国务院遭受着自“麦卡锡时代”以来前所未有的毁灭性打击；德国媒体评论认为，美国政府在对抗中国时表现出“一种病态”……蓬佩奥在这样的批评声中，仍四处叫嚣“对抗中国”，如此匪夷所思的表现，唯一合理的解释就是蓬佩奥铁了心要用“最差的表现”来坐实其美国“史上最差国务卿”的名头。

世界需要的是团结合作，而不是对立对抗。面对全球性挑战，各国同舟共济、共渡难关才是人心所向、大势所趋。谁是促进国际合作的贡献者，谁又是国际合作的破坏者？答案不言自明。奉劝蓬佩奥之流放弃蛊惑人心的妄想，收起甩锅推责的把戏，不要在错误的道路上越走越远。

《 人民日报 》（ 2020年07月11日 03 版）

(责编：岳弘彬)