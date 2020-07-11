不忘初心，彰显中朝传统友谊之底色(国际论坛)

今天是《中朝友好合作互助条约》签订59周年纪念日。59年前的今天，周恩来总理和金日成主席在北京共同签署《中朝友好合作互助条约》，将两国在长期革命斗争和社会主义建设中结下的友谊以条约的形式固定下来，为中朝友好合作关系不断发展奠定了坚实的法律基础。59年来，双方秉持条约原则和精神，相互支持，密切协作，积极推进友好交流与务实合作，有力促进了两国社会主义建设，也为维护地区和平稳定作出了积极贡献。

回望过去，我们对中朝友好合作的丰硕成果感到欢欣鼓舞。展望未来，我们对中朝传统友谊开启新篇章充满信心。2018年以来，习近平总书记同金正恩委员长在短短15个月内五次举行重要会晤，特别是在去年中朝建交70周年的特殊时刻实现历史性互访，就共同开创两党两国关系美好未来等一系列重大问题深入交换意见并达成广泛重要共识，生动诠释了中朝传统友谊的旺盛生命力，为新时代中朝友好关系发展提供了战略引领、作出了顶层规划、注入了强劲动力。

中朝关系迎来了新时代，友好、合作、互助的底色进一步彰显。我们愿同朝鲜兄弟一道倍加珍惜两党两国老一辈领导人亲手缔造的中朝传统友谊这一共同宝贵财富，更加坚定维护好、巩固好、发展好中朝关系，不断增强政治互信，积极拓展互利合作，扩大教育、文化、体育、卫生、旅游、青年、地方等人文领域友好交流，增进民相亲、心相通，为两国人民带来更多福祉。同时，大力弘扬优良传统，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上加强沟通、互相支持、密切协作，不断维护和拓展共同利益，共同致力于维护地区和平稳定，促进发展繁荣。

患难见真情。今年以来，面对新冠肺炎疫情暴发蔓延，中朝两党两国最高领导人保持战略沟通，相互声援，高度评价对方抗疫举措和成果，再次向世人展示了中朝友谊牢不可破。中方坚定支持金正恩委员长带领朝鲜党和人民贯彻落实新战略路线，发展经济、改善民生，不断取得社会主义事业新的更大成就。中方高度赞赏朝方明确支持中国香港特区维护国家安全立法，热烈祝贺中国共产党成立99周年等友好举措。

中朝友谊已经走过70年不平凡历程，经受住国际风云变幻的考验，历久弥坚。当今世界正处于百年未有之大变局，国际地区形势正在复杂深刻演变。习近平总书记指出，中朝友谊符合两国人民心愿，符合两国根本利益，符合时代发展潮流，也是双方着眼长远大局作出的战略选择，不会因国际风云变幻而动摇。金正恩委员长表示，在新形势下传承并发展朝中友谊，是朝方的战略选择，任何情况下都不会改变。

值此《中朝友好合作互助条约》签订59周年之际，中方愿同朝方一道，不忘初心，遵照两党两国最高领导人的嘱托，加强战略沟通，深化互利合作，密切人文交流，夯实友好基础，推动中朝关系在新时代破浪前进。

站在新的历史起点上，我们愿同朝中友好协会一道，牢记使命，携手奋进，按照新时代发展要求和两国人民共同愿望，为推动中朝传统友谊世代传承、不断发展作出新的更大贡献。我们坚信，中朝两国的明天一定更美好，中朝关系的未来一定更光明！

（作者为中国朝鲜友好协会会长）

《 人民日报 》（ 2020年07月11日 03 版）

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