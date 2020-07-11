3月19日，佩列沙茨跨海大桥S3桩基下放钢管桩。

佩列沙茨跨海大桥项目组供图

3月13日，佩列沙茨跨海大桥S10号墩上工人们正在操作振动棒浇筑混凝土。

佩列沙茨跨海大桥项目组供图

群山绵延起伏，海鸥翱翔于碧海之上。克罗地亚佩列沙茨跨海大桥项目正在火热施工中。远远望去，亚得里亚海面上，大桥已经初具规模。与记者一年多前到访时相比，项目有了很大进展。

由中国路桥牵头的联合体中标、中交二公局承建的佩列沙茨跨海大桥，连接着克罗地亚南北隔海的国土，也是中克建交以来克罗地亚规模最大的交通基础设施建设项目。“佩列沙茨跨海大桥项目是克中两国友谊与合作的象征。克罗地亚人民对这座大桥期盼了多年，在中国朋友帮助下，梦想即将成为现实。”克罗地亚总理普连科维奇说。

“沉甸甸的成绩来自克中员工共同付出的辛勤与努力”

7月4日上午9时30分，随着浮吊徐徐落钩，重约290吨的BS71钢箱梁稳稳落在S7号墩支架顶部，大桥第二个最高墩钢混结合段钢箱梁架设成功。继5月份大桥首片钢混结合段钢箱梁、6月份大桥最高墩钢混段钢箱梁成功吊装后，项目取得又一节点性突破。

佩列沙茨跨海大桥及连接线项目于2018年开工，全长3940米，其中大桥主体总长2440米，桥面宽22.5米。面对疫情造成的工人延迟进场、材料供应迟缓等一系列困难，项目管理团队迅速调动资源，一手抓防疫，一手抓生产。每日数次测量体温、集中消毒等，同时通过合理组织、提高工效、优化工艺等方式，保障施工进度。

“我们要尽最大努力阻断病毒的每一条输入路径，守护辛勤劳动的中克员工，同时想尽一切办法守护日益成型的大桥。”佩列沙茨大桥及连接线项目副经理曾令华介绍说，截至7月1日，大桥墩身累计完成76%，承台累计完成91.7%，桩基累计完成99.4%。

“沉甸甸的成绩来自克中员工共同付出的辛勤与努力。”克罗地亚道路公司总经理乔西普·斯科里奇认为，大桥开工建设以来进展迅速，选择中国企业建造这座意义深远的大桥，打开了双方稳定合作的道路，让诚信、奉献、理解长存。项目现场工程师伊维卡·格拉尼奇表示，自项目施工至今，克中团队密切配合、共同努力，破解了诸多难题。“和中国伙伴并肩作战是非常幸运的一件事情，从他们身上，我学到了很多宝贵的东西。”

“我们正在完成上一辈人的心愿”

从克首都萨格勒布开车沿海南下前往杜布罗夫尼克，需跨越邻国，穿过长约20公里的“涅姆走廊”。修建一座跨海大桥，将克罗地亚南端陆地与佩列沙茨半岛北部相连，是克罗地亚人多年的愿望。

老克努德森是佩列沙茨大桥北端科尔马纳村的居民。从1968年起，老人组织设计和修建了科尔马纳的主要道路，但修通连接南边岛屿大桥的愿望一直未能实现。如今，他的女儿塞尔玛·克努德森成为佩列沙茨大桥及连接线项目经理部的一名工程师。“对我来说，这座桥不只是一座建筑。我们正在完成上一辈人的心愿。”塞尔玛说。

杜布罗夫尼克是著名的旅游目的地，每逢旅游高峰期，“涅姆走廊”常常堵得水泄不通，通关车辆排起长龙。克罗地亚中国友好协会主席安德烈·卡拉菲利波维奇告诉记者，建成后的大桥将横跨亚得里亚海小斯通湾，克罗地亚的南北土地将实现连接，往返于南北的居民们将无需每天出入境，“开车几分钟即可走完原本两三个小时的路程。”

在格拉尼奇看来，大桥开通后，不仅将大大改善交通不便的难题，对于推动克罗地亚经济发展、旅游业振兴、民生改善等都具有十分重要的意义。

“搭建了一条合作和友谊之路”

29岁的乔希帕·帕夫利奇是项目的中英克三语翻译。得益于项目修建，乔希帕找到了这份满意的工作，周末还能回家看望父母。乔希帕说，共建“一带一路”是克罗地亚不可错过的机遇，为年轻人带来了很多工作和学习机会。“很高兴成为大桥建设的一分子，能为自己的国家、为克中两国合作贡献力量。”

早在700多年前，相隔万里的中克两国就因古丝绸之路彼此相连。如今，克罗地亚在共建“一带一路”、促进中欧合作中具有独特的区位优势。中国驻克罗地亚大使许尔文说，佩列沙茨大桥承载着克罗地亚人民的历史夙愿。这座“友谊之桥”增进了中克人民之间的情谊，成为共建“一带一路”的典范，有助于进一步推动中、克、欧三方市场合作。

“佩列沙茨跨海大桥是在共建‘一带一路’框架下的友谊之桥、统一之桥、民生之桥。”卡拉菲利波维奇说。克罗地亚海事、运输和基础设施部长奥列格·布特科维奇表示，共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作机制顺应了克中两国不断增长的合作需求。

夕阳西下，漫步科尔马纳村海岸，塞尔玛对未来憧憬无限。“一年多后，这里将是另一幅景象，餐馆林立，游人如织，人们抬眼就可看见这座飞架克罗地亚南北的宏伟大桥。”她说，这是共建“一带一路”给克罗地亚人民带来的福祉，“我们不仅仅建造起一座意义重大的桥梁，也在克罗地亚和中国之间搭建了一条合作和友谊之路”。

（本报杜布罗夫尼克电）

《 人民日报 》（ 2020年07月11日 03 版）

(责编：岳弘彬)