中方呼吁国际社会帮助地区国家缓解疫情冲击

人民网联合国7月9日电（记者 李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽9日呼吁，国际社会应为地区国家抗击疫情，实现和平、稳定与发展作出努力与贡献。

当日上午，安理会召开审议联合国驻西非和萨赫勒地区办事处工作视频公开会。耿爽出席会议并发言。他说，近一时期西部非洲和萨赫勒地区形势保持总体稳定。与此同时，地区国家仍面临严峻安全挑战，新冠肺炎疫情更是对地区经济社会发展造成不利影响，给地区形势带来新的复杂因素。

耿爽指出，目前，疫情仍在西非和萨赫勒地区扩散蔓延。办事处的当务之急是密切关注地区疫情发展情况，深入分析疫情影响，帮助地区国家提高防疫意识和抗疫能力，加强卫生体系建设，更好保护人民生命安全和身体健康，并缓解疫情对地区国家带来的冲击和负面影响。国际社会应推动地区国家坚持通过对话解决分歧，支持地区国家通过发展消除不稳定根源，帮助地区国家积极应对安全威胁，并向地区国家及时提供人道援助。

耿爽表示，中方将继续支持秘书长特别代表和办事处工作，同国际社会一道作出努力与贡献。中国是西非和萨赫勒国家的好朋友、好伙伴，一直积极支持地区国家维护和平，消除贫困，改善民生，推进发展。中方通过中国-联合国和平与发展基金，向多个地区和平与安全项目提供资金支持，并向萨赫勒地区反恐行动和五国联合部队建设提供了3亿元人民币援助。疫情暴发以来，中国第一时间驰援非洲，已向包括地区国家在内的50多个非洲国家提供了大量医疗物资援助，并向布基纳法索、科特迪瓦等地区国家派出抗疫医疗专家组。中方将加快落实习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上所作承诺，提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，加快建设中非友好医院和建立30个中非对口医院合作机制，帮助非洲提升疾病防控和应对疫情能力。

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