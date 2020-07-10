比利时国王称赞中比合作助力欧洲抗疫

图为当地时间7月9日，比利时国王菲利普到访列日机场

人民网布鲁塞尔7月10日电（记者 任彦）当地时间7月9日，比利时国王菲利普到访列日机场，对中比两国在助力欧洲抗击疫情和复苏经济方面的有效合作给予高度评价。

菲利普国王会见了列日机场及阿里巴巴等中方企业代表，并出席圆桌会议。菲利普国王在致辞中表示，列日机场和世界电子贸易平台凭借高效的物流运输能力，为支持欧洲各国挽救生命和保障民生发挥了重要作用。

2018年12月，比利时政府与阿里巴巴签署协议，成为欧洲首个世界电子贸易平台共建国。在这一合作框架下，阿里巴巴旗下的菜鸟网络以列日为中心，开展了大量智慧物流基础设施建设和航空、铁路、卡班网络布局。

疫情期间，为了更好地运输抗疫物资，菜鸟还将杭州至列日包机频次提高至每周五班。截止目前，阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会通过列日枢纽捐赠中欧抗疫物资近2000万件。通过该枢纽，捐赠欧洲的物资被分发到意大利、西班牙、法国、德国、斯洛文尼亚等15个国家。

比利时瓦隆大区投资促进局首席运营官康蓬年在圆桌会议上表示，疫情期间，世界电子贸易平台列日枢纽有效保障了中比之间的物流通路，大量抗疫防护物资得以高效运输，帮助欧洲受疫情影响严重的国家应对危机。

疫情期间，世界电子贸易平台列日枢纽不仅是欧洲的救援中心，更是跨境贸易复苏的主动脉。有关数据显示，往来于列日机场与中国之间的货运量同比增长7%。阿里巴巴天猫国际、盒马等平台进口比利时商品的成交额在疫情期间大幅增长，今年前6个月成交额同比增幅均超过100%。

世界电子贸易平台由阿里巴巴创始人马云2016年首倡，旨在打造数字时代的孵化全球贸易新规则，共建数字商业基础设施，帮助中小企业和年轻人更好地参与全球化。目前，中国的杭州、义乌，马来西亚、卢旺达、埃塞俄比亚等国均已参与共建。

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