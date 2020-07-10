外交部：美国有何资格对中国和世卫组织合作指手画脚？ 

人民网北京7月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持10日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：第一个问题，美国务卿蓬佩奥9日发表声明称，将部分新疆当地的官员列入制裁名单。中方有何评论？第二个问题，9日，美国务院发言人称，欢迎中国有关“同意”参与军控谈判的表态，将邀请中方参与下阶段三边谈判问题。中方有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，美方上述行径严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系。中方对此予以坚决反对和强烈谴责。

针对美方错误行径，中方决定对在涉疆问题上表现恶劣的有关美国机构和个人采取对等措施。

新疆事务纯属中国内政，美方没有权利、没有资格横加干涉。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政的决心坚定不移。我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止任何干涉中国内政、损害中方利益的言行。如果美方执意妄为，中方必将坚决回击。

关于第二个问题，看了美国国务院官员的声明，我想起中国人常讲的一句话，叫作“揣着明白装糊涂”。

中方反对所谓三边军控谈判的立场是十分明确的，美方也是完全清楚的。但是美方仍然纠缠不休，甚至不惜歪曲中方立场。这恰恰说明，美方所谓三边谈判的说法既不严肃，也不真诚，完全是出于政治目的耍的小把戏。国际社会的眼睛是雪亮的，美方这套做法骗不了人。

我们奉劝美方尽快积极回应俄方关于《新削减战略武器条约》延期的呼吁，在此基础上进一步削减其庞大的核武库，为其他核武器国家参加核裁军谈判创造条件。

澎湃新闻记者：美国务卿蓬佩奥称，虽然中方现在同意世卫组织来华就科学溯源问题进行预备性磋商，但中方要做的是应允许世卫组织真正自由地开展工作。我们需要一个真实的答案，而非敷衍的政治解决方案。中方对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥这种说法很虚伪。自疫情发生以来，中国和世卫组织一直保持着密切沟通与合作。中国抗疫工作正处于外防输入、内防反弹的关键阶段，任务十分繁重。在这种情况下，中国率先邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题，为全球公共卫生合作作出了贡献，这体现了中国负责任的大国担当。反观美国，一味推卸自身抗疫不力的责任，置国际团结抗疫大局于不顾，不仅宣布退出世卫组织，还将抗疫问题政治化，热衷于甩锅抹黑。

美国既然已经宣布退出世卫组织，还有什么资格对中国和世卫组织的合作指手画脚？如果美国真的关心全球抗疫问题，那么首先要做的是履行应尽的国际责任和义务，与世卫组织开展合作，包括邀请世卫组织专家去美国开展溯源调查。请问蓬佩奥先生，美国能做到吗？

路透社记者：你刚才表示，中方决定对在涉疆问题上表现恶劣的有关美国机构和个人采取对等措施，能否透露更多细节？中方对等措施会立即实施吗？

赵立坚：有关细节你很快就会知道。

路透社记者：中国驻哈萨克斯坦使馆昨天发布的领事提醒显示，据当地媒体报道，近期哈国内“不明原因肺炎”的发病率显著升高。哈萨克斯坦卫生部门今天表示，部分媒体有关“哈国内出现不明肺炎”的报道不准确。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的问题，建议你向哈方有关部门了解。中方也希望了解更多信息，希望继续同哈方一道，携手抗击疫情，维护两国公共卫生安全。

新华社记者：美国务卿蓬佩奥近日称，美国对中俄与非洲国家开展经济合作感到不满，并称欧美国家才是“真正的合作伙伴”。蓬佩奥还称，美国向非洲国家提供人道援助，因为这么做是“正确之策”。但中国向非洲国家提供援助，总是为了换取什么好处。中方对此有何评论？

赵立坚：中国始终视非洲为同呼吸共命运的好兄弟。中国对非合作一贯坚持真实亲诚理念和正确义利观，始终尊重非洲人民意愿，立足非洲各国需求，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不附加任何政治条件，不谋取任何政治私利。

新冠肺炎疫情发生以来，中非患难与共、同心协力，开展了卓有成效的抗疫合作。习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上提出了一系列重要倡议和主张，受到非洲国家普遍欢迎。中方向非洲国家提供了大量抗疫物资援助，遍布非洲的中国医疗队已开展抗疫培训近400场，为当地数万名医护人员提供了指导。中方还向非洲11个国家派出148人次的抗疫医疗专家组。中方还致力于同国际社会一道，加大对非洲国家支持力度，努力帮助非洲国家减轻债务负担。

目前，已有44个非洲国家和非盟委员会同中方签署了“一带一路”合作文件。这是非洲兄弟对中非合作投出的信任票。中国和肯尼亚共同建设的蒙内铁路仅建设期间就累计创造了3万多个本地就业岗位，带动肯尼亚经济增长了1.5个百分点。中国对非援助和中非经贸合作有力地促进了相关国家经济社会发展和民生改善，给非洲人民带来了实实在在的利益。

中非合作从来不是封闭和排他的。我们欢迎国际社会各方加大对非洲的关注和投入。谁在真心为非洲人民谋福祉，非洲国家最有发言权。我想提醒蓬佩奥先生，抹黑中非合作、挑拨中非关系并不能“让美国再次伟大”，这种图谋也不会得逞。

香港中评社记者：据报道，大约20名驻韩美军人员日前聚集在釜山著名旅游景点海云台，违反韩国防疫规定，不仅不戴口罩，还肆意燃放烟花，向市民投掷爆竹，骚扰附近民众和游客。上述行为引发韩国民众和舆论不满，已经有市民团体请愿，要求严厉处置美军在韩违法行为。中方对此有何看法？

赵立坚：我也看到了有关的报道，并不惊讶。这件事发生在韩美之间，我不多作评论。但不管在哪里，我相信公理总是存在的。

巴基斯坦通讯社记者：中方援助巴基斯坦的新冠肺炎隔离医院已于7月9日在伊斯兰堡投入使用。中方有何评论？

赵立坚：援助巴基斯坦新冠肺炎隔离医院，是今年3月巴基斯坦总统阿尔维访华期间两国领导人达成的重要共识。在双方共同努力下，医院近期顺利建成并于7月9日举行落成启用仪式，巴基斯坦总理伊姆兰·汗和中国驻巴大使共同出席。这所医院建成只花了三个月的时间，投入使用后，将为巴基斯坦抗击疫情发挥积极作用。

中巴是全天候战略合作伙伴和患难与共的“铁杆朋友”。中方不会忘记巴方在中国抗疫最艰难的时刻给予的宝贵支持。我们愿继续根据巴方需要，为巴方抗疫提供力所能及的支持，共同维护两国和全球公共卫生安全，构建更加紧密的中巴命运共同体。中巴友谊万岁！Chin-Pakistan dosti zindabad!（乌尔都语，意为“中巴友谊万岁！”）

法新社记者：据报道，9日，印度尼西亚警方在一艘中国渔船上搜查时发现了一具印尼籍男子尸体。中方有何评论？

赵立坚：中方已关注到此事，并对印尼方面未事先通报就抓扣在国际航道正常航行的中国渔船表示关切。据有关船只所属公司表示，船上一名印尼籍船员不幸去世，该公司已通报劳务公司，并与死者家属协商善后事宜。

中方要求印尼方面采取切实有效措施，保护中国渔船和船员的合法正当权益，从速妥善处理。我们愿同印尼方面就此保持密切沟通。

(责编：张信凤、杨牧)