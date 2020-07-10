首届“中国-阿联酋文化周”于7月5日拉开序幕，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心应邀参加本次活动。

在开幕式上，阿联酋驻华大使阿里·扎希里致辞，他表示，“阿联酋-中国文化周”将为双方民众提供新的交流渠道，架起沟通中阿经济与文化交流的桥梁，推动双方关系不断发展。相信这五天的活动能够促进两国民众的相互了解，将两国之间的美好情谊传给子孙后代。

图为阿联酋驻华大使阿里·扎希里

7月9日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任任海峰应邀参加了“后疫情时代文化产业的未来”专题讨论会。

任海峰主任在会议中表示，此次疫情就如一场“考试”，对我们的活动策划、宣传推广、市场开发等工作能力进行检验和促进提升。疫情“新常态”要求我们更新甚至改变传统的交流模式和手段、细化已有交流合作渠道、深化合作方沟通和联系。中心期待加深与阿联酋的合作，为中阿青少年提供更多共同参与中国传统茶艺、香道、国学、京剧和手工艺学习体验的机会。希望两国青少年志存高远、携手共进，实现共同发展繁荣。

研讨会围绕疫情给文化产业及相关工作领域带来的变化和影响、文化产业中高度发达的数字通信方式和形式的可持续性以及中国宋庆龄青少年科技文化交流中心在疫情期间的各项工作措施及可面向全球推广的优秀经验等问题进行了讨论。阿联酋驻华大使阿里·扎希里、中华世纪坛艺术馆执行馆长冀鹏程参会。

文化周活动期间，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心的教师们还通过视频为与会嘉宾展示了包括“甲骨记忆·文字密码”、“中国传统刺绣”、“中国传统雅乐”在内的中国传统文化展示和表演，期盼两国青少年会有更多的交流机会，祝愿中阿友谊长存。

文化周活动为期5天。会议期间，来自阿联酋和中国的文化领域及其他领域的多位领导和专业人士进行了数场云端交流，彼此分享、探讨双方在文化领域中的共同话题，包括后疫情时代文化产业将如何发展，文化交流对于促进其他领域的作用，举办世博会的畅想与经验交流等具有现实意义的议题。活动在阿联酋国内以线上直播的形式与当地民众见面，阿联酋驻华大使馆也通过官方微博与中国观众们分享活动的精彩片段。

图为出席活动领导：阿联酋驻华大使阿里·扎希里、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任任海峰、中华世纪坛艺术馆执行馆长冀鹏程

(责编：张信凤、杨牧)