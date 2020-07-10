蒙古国决定将疫情防控高度戒备状态期限延长至7月31日

蒙古国政府总理呼日勒苏赫10日主持召开非例行工作会议（图片来自蒙古国IKON.MN新闻网）

人民网乌兰巴托7月10日电（记者 霍文）蒙古国政府10日举行非例行工作会议，听取和讨论国家紧急情况委员会第26次扩大会议报告，并通过关于将疫情防控高度戒备状态期限再次延长15天，直至7月31日的决议。

鉴于国内疫情防控情况，期间将适度放松疫情防控限制措施，允许经风险评估的个体企业、电影院、寺庙及儿童游乐场所等服务行业有序恢复正常营业活动，但继续关闭航空和陆路口岸，禁止外国人入境，停止体育场馆、游戏厅、酒吧等密闭场所聚集性活动。

受新冠肺炎疫情在全球范围持续蔓延和从海外陆续接回本国公民的影响，蒙古国疫情输入风险继续攀升。9日，新任蒙古国政府副总理兼国家紧急状况委员会主席索德巴特尔主持召开上其任后的国家紧急状况委员会首次扩大会议，专门研究是否再次延长疫情防控高度戒备状态期限问题。会议认为，目前蒙古国边境开放条件还未成熟，作出拟继续延长疫情防控高度戒备状态期限的决定，提请政府例行工作会议讨论通过。

截至7月10日，蒙古国累计出现227例新冠肺炎确诊病例，均为境外输入。蒙政府认为，虽然目前国内尚未出现本土感染病例，但全球疫情状况并不乐观，在许多国家开始出现第二波疫情高峰，确诊病例明显增加。随着海外本国公民陆续回国的影响，蒙古国疫情防控形势依然非常严峻，仍处于高度风险状态。

为应对新冠肺炎疫情，蒙古国政府于2月13日宣布进入疫情防控高度戒备状态，并于3月22日、4月28日、5月27日和6月30日分别把疫情防控高度戒备状态期限延长至4月30日、5月31日、6月30日和7月15日。

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