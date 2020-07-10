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综述：中朝友好合作——扎根两国大地的常青树

2020年07月10日13:10  来源：新华网
 

　　新华社平壤7月10日电 综述：中朝友好合作——扎根两国大地的常青树

　　新华社记者江亚平　洪可润

　　平壤市区牡丹峰麓，苍松翠柏掩映之下，中朝友谊塔巍然矗立。

　　朝鲜是最早同新中国建交的国家之一。70年来，在两党两国领导人关怀和双方共同努力下，中朝传统友谊经受住国际风云变幻和时代变迁考验，不断发展，历久弥坚，深入人心，成为两党、两国、两国人民共同宝贵财富。

　　巩固和发展具有悠久历史根基的中朝友谊，是两党和两国政府坚定不移的立场。1961年7月11日，周恩来总理和朝鲜领导人金日成签订《中朝友好合作互助条约》，为两国建立长期友好合作奠定了坚实的法律基础。

　　两国在《中朝友好合作互助条约》精神指引下，相互支持，在各领域开展友好交流合作，不仅有力地推动了双边关系不断深化发展，促进了两国各自社会主义事业繁荣进步，也为维护地区和平稳定发挥了重要积极作用。

　　2018年3月以来，朝鲜最高领导人金正恩四度访华，显示出对发展两国关系的高度重视。2019年6月，中共中央总书记、国家主席习近平对朝鲜进行国事访问，此访影响深远，对新时代中朝关系发展具有继往开来的重大意义。

　　近年来，两国民间交流呈现出欣欣向荣景象。中国政府派出体育代表团、文艺工作者代表团、国家大剧院交响乐团等多个代表团访朝。2019年7月，中国医疗专家组一行9人访问平壤，为朝鲜白内障患者实施复明手术，并开展眼科疾病诊疗、示范教学及交流。同年9月，孔子学院与平壤外国语大学签署合作协议，共建平壤外国语大学汉语中心，这是朝鲜第一家中朝合作设立的汉语教学机构。

　　朝鲜朝中友好协会副委员长赵哲龙接受新华社记者采访时说，朝鲜党和政府高度重视发展与中国的友好合作关系，将一如既往与中方一道，通过持续开展丰富多彩的文化交流活动，推动朝中友好关系进一步向前发展。

　　2019年7月11日，《中朝友好合作互助条约》签订58周年之际，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》刊发署名文章说，顺应时代潮流、进一步发展好朝中关系是两国人民的共同义务，“岁月流逝，万物变迁，但朝中两国人民的命运紧密相连这一真理永远不变”。

　　中朝友好合作如深深扎根两国大地的常青树，任岁月流逝，愈发挺拔向上。人们有理由相信，在国际关系发生深刻变化的今天，两国党和政府在双边合作和国际事务中会继续同声相应、同气相求，续写两国友好关系新篇章。

(责编：于洋、刘洁妍)
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