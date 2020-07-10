“新形势下中乌全面战略伙伴关系”国际研讨会举行

人民网北京7月10日电 9日，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与中国驻乌兹别克斯坦大使馆、乌兹别克斯坦总统下属战略与地区研究所联合举办主题为“新形势下的中乌全面战略伙伴关系”国际网络视频会议。

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩在开幕式致辞中积极评价中乌双边关系发展及抗疫合作成果，表示面对肆虐全球的疫情，中乌两国人民鼎力互助，共渡难关，为国际社会树立了共建人类命运共同体的典范。当前中乌正积极恢复经济，努力降低疫情对双边合作的影响，大批中国专家克服重重困难返乌复工复产，双边贸易额实现恢复性增长。中方愿同乌方一道，在携手抗疫的同时扎实推进各领域务实合作，希望两国智库继续为双边关系发展提供智力支持。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志在致辞中回顾中乌关系发展及两国政治、经贸、安全、人文、抗疫等领域合作成果，表示中国社科院俄欧亚所愿同乌战略所继续保持紧密交流合作，为中乌在疫情常态化条件高质量共建“一带一路”、共同维护中亚地区安全稳定繁荣作出贡献。

乌兹别克斯坦战略所副所长瓦利耶夫高度评价中国抗疫和复工复产成果，表示中乌两国携手抗疫不仅体现了双边关系的高水平，更树立了国家间团结互助、共克时艰的典范。乌方智库愿进一步加强同中方伙伴的交流合作，更好地促进两国民心相通，助力双边关系发展。

现代国际关系研究院俄罗斯研究所所长丁晓星、中国国际问题研究院欧亚所所长李自国、中国社会科学院俄欧亚所中亚室主任张宁，中俄战略协作高端合作智库办副主任苏畅、乌战略所室主任索季博尔季耶夫、阿丽波娃、萨利亚莫夫等两国学者围绕中乌高质量共建“一带一路”、疫情背景下数字人文合作前景、疫情对乌兹别克斯坦及中亚地区影响等议题展开深入讨论交流。金哲副所长和瓦利耶夫副所长分别做了总结发言。

本次研讨会是在疫情背景下，中国社会科学院俄欧亚所、中国驻乌使馆、乌战略所三方以网络视频会议方式开展学术活动的首次尝试，有助于推动中乌关系，深入了解乌经济社会发展和外交走势，促进官方机构与智库的沟通交流，积极发挥智库建言献策作用。

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