国际观察：“退卫”必将加速美国“退位”

联合国秘书长发言人7月7日表示，美国已于7月6日通知联合国秘书长，美国将退出世界卫生组织，并告知这一决定将于2021年7月6日正式生效。美国政府的“退卫”行为，发生在美国自身以及世界诸多国家的新冠肺炎疫情没有得到根本遏制之际，再度彰显了“美国优先”战略的自私本性。相较于之前各种“退群”，美国“退卫”必将给美国和国际社会造成更大的不良影响，任性“退卫”也必然加速美国“退位”。

世界卫生组织是应对国际公共卫生危机的最专业最权威的国际机构。历史已经证明，世界卫生组织不仅是推进国际合作应对国际公共危机的最佳平台，也是全球卫生知识和全球卫生治理规范的主要提供者。战后以世界卫生组织为代表的诸多国际组织是美国主导下的国际秩序的一部分。这一国际秩序有效地克服了战前严重的国际失序，增加了国家间的信任感和安全感，促进了国际合作和全球治理，成为维护国际和平、发展和安全的重要国际公共产品。作为当今最强大的国家，美国蛮横的连串“退群”行为将从根本上动摇战后国际秩序的根基，加剧全球治理赤字，增加世界的不确定性。

自1948年6月21日起成为《世界卫生组织组织法》缔约国以来，美国一直都是该组织的第一大捐款方。美国对世界卫生组织的贡献不可谓不小，但美国对国际组织的财政贡献绝非单纯的慈善事业，而是服务于美国总体外交的战略安排。

时移世异。伴随新兴国家的群体性崛起和美国实力的相对衰落，新兴国家要求提升在既存国际组织中话语权的呼声日益高涨，并逐步取得阶段性进展。美国逐渐丧失对诸多国际组组的绝对控制权，这或是诱发美国不断“退群”的根源。然而，美国对国际组织的霸权式掌控，本来就有违主权平等的国际关系基本准则和国际关系民主化的发展趋势。新兴国家和发展中国家话语权的增加，符合国际关系民主化的发展趋势和国际正义的基本要求，乃大势所趋。

“世界大事，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡”。美国在人类本应该最能团结也最需要团结的国际卫生领域的单边主义退群行为，严重破坏了国际社会为保健康、救生灵做出的不懈努力，简直就是毫无责任感的落井下石行为，这不仅将让美国的国家形象再度崩塌，也将使其原有的国际影响力进一步丧失。任性“退卫”也必将加速美国“退位”。

美国一系列“退群”行为和单边主义做法，实质就是试图通过牺牲世界各国的共同利益来维护其霸权利益和霸权地位，这一点全球有识之士洞若观火。对美国鲁莽“退卫”、任性“退群”的不义之举，不仅美国国内存在诸多反对声音，国际社会更是一片谴责之声。

美国众议员埃里克·斯瓦尔威尔就认为，在最严重的公共卫生危机中退出世卫组织是一个自我毁灭的做法，更多的美国人会因为这个鲁莽的决定而受到伤害。美国国会众议院外交事务委员会主席、民主党众议员艾略特·恩格尔早在今年4月就直言，“断供”世卫组织正在让美国丧失全球领导地位。知名医学杂志《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿直斥，在全球面临人道主义紧急情况的关键时刻，美方退出世卫组织无异于“耍流氓”。德国联邦卫生部长延斯·施潘警告说，美国此举标志着全球公共卫生事业遭遇令人失望的挫折。

事实早已证明必将继续证明，试图以“断供”和“退群”胁迫国际组织成为美国霸权的工具终将“竹篮打水一场空”，最终受损的只能是全体美国民众和国际社会的共同利益。面对二战以来最严重的国际公共卫生危机，国际社会急需一个更强大更有效的世卫组织。疫情当前，谁伤害世卫组织，谁就是国际社会的敌人；谁伤害国际团结，谁就是在损害人类的共同利益。一个绝对实力超强但缺乏大国责任感的霸权国家必将被人类唾弃，被历史抛弃。（作者是北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

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