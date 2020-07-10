美国司法部长承认警察“区别对待”黑人和白人

美国司法部长威廉·巴尔8日承认，美国执法人员对待白人与黑人的执法方式不同，这是“普遍存在的现象”。

一项最新民意调查结果显示，超过90%的美国受访者认为，美国长期存在种族歧视和警察暴力执法问题。

【“普遍现象”】

巴尔当天接受美国广播公司专访，主持人提及非洲裔男子乔治·弗洛伊德今年5月因白人警察执法死亡。巴尔回答：“我确实认为这是普遍现象。特别是非洲裔男子，通常遭到额外怀疑。”

“我认为，如果人们没有得到应有的尊重，这是错误的，”他说，“这是我们需要解决的事。”

弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭白人警察用膝盖压住颈部后死亡，触发明尼阿波利斯及全美多地大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威，至今没有平息。

尽管承认警方有“区别对待”现象，巴尔同时辩称：“在乔治·弗洛伊德事件以前，我认为我们的处境不错。”

“我认为明尼阿波利斯发生的事显示，在消除非洲裔群体对执法部门的不信任方面，我们仍有一些工作要做。”他说。

【达成“共识”】

一份8日发布的最新民调显示，超过90%美国受访者认为，种族歧视和警察暴力执法是美国长期存在的问题。

这项英国《卫报》和奥皮纽姆咨询公司的联合调查显示，大约91%美国成年受访者认为种族歧视是美国存在的问题；72%的人认为这是“严重问题”。大约89%的受访者认为警察暴力行为是“问题”；65%的人认为这是“严重问题”。

民调显示，就上述话题，年长者与年轻人存在“共识”。80%美国年轻受访者认为种族歧视依然是严重问题；35岁至54岁的受访者中，68%的人同意这一观点；55岁及以上受访者中，69%的人同意这一观点。

《卫报》报道，民调结果显示，美国共和、民主两党对种族歧视和暴力执法持类似反对“情绪”，而总统唐纳德·特朗普正越来越“脱离”这种情绪。

特朗普对抗议活动起初立场强硬，威胁动用军队，后来态度软化。他6月16日签署整改警察部门的行政命令，但之后多次抨击“激进左翼”，称部分示威者是“愤怒的暴徒”。

【难推改革】

弗洛伊德死亡以后，要求美国国会推动警务改革立法的呼声日渐高涨。鉴于党争因素，警务改革立法前景仍不明朗。

共和党籍联邦参议员蒂姆·斯科特所提交警务改革草案6月24日在参议院举行程序性表决，但未能获得在参议院推进该草案所需要赞成票数。全部共和党议员赞成，仅两名民主党人赞成。

斯科特8日与司法部长巴尔一道前往南卡罗来纳州会晤当地执法人员。他接受媒体采访时坚称，他所提交的改革草案“没有失败”，他依然希望国会议员“团结”，两党合作商定警务改革方案。

国会众议院方面，民主党人提出的警务改革草案6月25日获得通过，内容包括禁止警察“锁喉”、要求执法部门汇报使用武力情况等。不过，共和党人在参议院占多数，各方普遍预计民主党人的警务改革草案难以进入参议院正式表决议程。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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