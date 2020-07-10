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特朗普再就返校施压　纽约不买账

2020年07月10日10:17  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普8日以“切断经费”为威胁，再次施压各州让辖区学生秋季回学校上课。

　　纽约市长同一天说，全市学校9月重新开放，绝大多数学生每周到校两天或三天，其余时间在家上网课。

　　【总统再施压】

　　特朗普8日上午在社交媒体推特写道：“德国、丹麦、挪威、瑞典及其他许多国家，学校开放，没有问题。民主党人认为美国学校在11月（总统）选举前开放将在政治上对他们不利，但学校开放对孩子们和家庭重要。如果不开，（我）可能切断经费！”

　　特朗普多次称民主党人出于“政治”考虑反对学校重开。他7日在白宫秋季复课会议上说，他将施压各州长让学生秋季返校上课。

　　特朗普没有说他将切断何种经费。副总统迈克·彭斯8日在白宫冠状病毒应对工作组新闻发布会上说，联邦政府今后针对新冠疫情的援助拨款可能与学校重开挂钩，以此作为对各州的“强烈激励”，从而“让孩子们返校”。

　　就特朗普所说德国等国学校重开，美联社报道，德国今年5月重开学校，不过许多学校的学生每周只有一半时间在校上课，而美国教育部长贝齐·德沃斯等联邦政府官员明确反对秋季采取这种模式。

　　【纽约不买账】

　　纽约州民主党籍州长安德鲁·科莫8日在新闻发布会上说：“学校是否重开由州作决定……这是法律，我们将遵行。这不由美国总统决定。”

　　同为民主党籍的纽约市长比尔·德布拉西奥宣布，纽约市公立学校9月重开，学生每周学习5天，“绝大多数学校的绝大多数”学生每周两天或者三天在校上课；不希望孩子去学校的家长可以让孩子继续在家接受远程教学。

　　德布拉西奥说，保持社交距离要求校园有更多空间，各学校应安排好每天哪些学生来校，每天至多让一半学生在校学习。

　　他上周说，市教育部门调查显示，75%的家庭希望孩子返校。

　　不过，就纽约市宣布的决定，科莫说，全州各校秋季是否重开由州政府决定，所有学区本月底前必须提交计划，由州政府在8月第一周决定是否批准。

　　【方针将重订】

　　美国疾病控制和预防中心就学校重开发布过指导方针。特朗普8日在推特上称疾控中心的学校重开指导方针“非常严苛且代价高”，他“不同意”，将与疾控中心官员会面。

　　彭斯当天说，疾控中心下周将发布一份新的学校重开指导方针，“总统今天说了，我们不希望指导方针太严苛”。

　　一些民主党人批评特朗普干预疾控中心工作。白宫发言人说，白宫没有施压疾控中心更改指导方针。

　　疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德说，疾控中心的指导方针是建议，不是强制性要求，不应被用作“不重开学校的理由”。

　　美联社报道，疾控中心既说过学生应当返校，也说过远程教学可以最大程度防止新冠疫情蔓延。雷德菲尔德7日在白宫会议上明确支持学校重开。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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