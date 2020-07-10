韩媒：韩国首尔市长朴元淳已身亡

人民网首尔7月10日电（杨晓娜）据韩媒报道，当地时间7月10日凌晨，首尔市长朴元淳被证实身亡。韩国警方在首尔北岳山肃靖门附近发现其遗体。 朴元淳是韩国首位连任三届的首尔市长。

据悉，朴元淳女儿于当地时间7月9日17时17分许向警方报案称，父亲在四、五个小时前对其留下类似遗言的话后出门，自此失联。首尔市政府工作人员表示，朴市长称身体不适，取消了当日的所有行程，后无人知其行踪。韩国警方接到报案后，调动770余名警员、消防员，以及6台无人机、9只警犬等，在朴元淳手机最终定位的首尔城北区卧龙公园附近开展搜寻工作。警方于报案7个小时后，借助警犬在北岳山肃靖门附近发现朴元淳遗体。随后，警方将其遗体送往位于中路莲建洞的首尔大医院。

据警方确认，朴元淳于当地时间9日上午10时44分许离开位于首尔市钟路区嘉会洞的市长官邸，10时53分许乘出租车抵达位于城北区卧龙公园，后徒步上山。遗体被发现时，通过面容及旁置的背包、手机等个人物品可确认其身份。警方还表示，目前未发现到任何他杀迹象，还将进一步确认其死因，暂无法透露更多信息。

为见朴元淳市长最后一面，其部分亲友及支持者提前到达医院门口等候，运送遗体的急救车抵达医院之时，多人伤感至放声痛哭。

此外，据韩媒报道，在朴元淳失踪前一天，其前秘书向警方报案称，自2017年起，长期受到朴市长性骚扰，并已在调查中向警方提交了相关陈词及证据。韩国警方表示，目前尚不清楚两起事件之间是否存在直接关联，还将继续展开调查。

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