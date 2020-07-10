美国做病毒检测有多难？最长排队13小时

萨姆·李住在美国得克萨斯州奥斯汀市。上月，他咳嗽、呼吸困难，怀疑自己感染新冠病毒，想做检测。

然而，他跑了4次、耗时数周才拿到结果。在第一个检测点，他在检测结束前1小时到达，结果被告知当天检测量已达上限；在第二个检测点，他碰上下雨，检测点关闭；在第三个检测点，他自行放弃检测，因为排在前面的人告诉他，已经排了3个多小时。

几周以后，李天不亮就去排队，等了两个多小时，终于检测上了。

只是，为拿到结果，他又等了一周。

美国是全球疫情最严重的国家，300多万人已经确诊感染，超过13万人失去生命。而且，疫情最近呈恶化趋势。

美国已经提高检测能力。美联社8日报道，眼下每天平均检测64万次，而两周前为51.8万次。不过，美国约翰斯·霍普金斯大学说，虽然美国总检测量多于其他国家和地区，但就人均而言只排名中游，低于俄罗斯、西班牙、澳大利亚等国。

“简直一塌糊涂，”亚利桑那州图森市居民珍妮弗·赫德森说，“我们只能依靠私人企业，没有全国整体应对，简直荒唐。这样一来，需要做检测的人检不了。”

赫德森有疲劳、气短、头痛、喉咙痛症状。她通过家附近的药店，花了一周时间才预约上检测。然而她被告知，检测结果可能推迟出具。

美联社报道，在亚利桑那州首府菲尼克斯，民众为了做不下车病毒检测，不得不在烈日炙烤的汽车里等待最多13小时，市长说当地情况已经“令人绝望”。因检测用品不足，路易斯安那州最大城市新奥尔良的一个免费检测点已经连续3天把一些前来检测的人拒之门外。

由于检测能力不足，一些没有出现症状但希望做检测的人遭拒。亚拉巴马州伯明翰市居民帕特里克·弗雷迪因为儿子感染，想给自己做检测。他跑了多家医院和诊所，得到的回答都是：除非有症状，否则不给测。

最终，帕特里克在一个快速检测点做了检测，结果为阴性。“都几个月了，做个检测怎么还这么难？”他抱怨道。

医学专家认为，考虑到检测能力不足等因素，美国实际感染人数远高于确诊人数。美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德6月25日说，美国实际感染者可能达2000万人，10倍于当时确诊病例。

“我很震惊，”哈佛大学全球健康研究所所长阿希什·杰哈说，“疫情暴发已经6个月，作为一个国家，我们仍不能给需要做检测的美国人检测。”

“这绝对是领导不力。联邦政府一直没有把检测作为战胜疫情的中心任务来抓。”杰哈说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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