德国染疫肉联厂外劳宿舍隐患近1900处

德国西部北莱茵—威斯特法伦州一家大型肉联厂6月暴发新冠疫情，本月8日发布的州政府核查报告显示，这家肉联厂大量外籍劳工居住的宿舍环境不符合卫生及安全规范之处多达近1900项。

核查在肉联厂报告疫情前的5月底进行。核查人员走访滕尼斯集团位于北威州居特斯洛县、居住5300多人的大约650处物业，发现过度拥挤、发霉、坠楼风险、房顶漏水、防火隐患、消毒用品缺失、“卫生设施极其糟糕”等多种问题。其中，“四间公寓有严重的结构缺陷和卫生风险”，政府已勒令工厂清空那里的居住人员。

核查报告已由北威州政府卫生部长卡尔－约瑟夫·劳曼呈交州议会。劳曼指出，依据现行法律，州卫生部正常情况下无权开展这类核查，因为疫情暴发才获特批。他呼吁修订法律，以便及早发现隐患。

除了肉联厂，卫生部同时核查了250家农业经营场所及员工宿舍，涉及大约5800名、多来自东欧国家的季节工，发现大约170处不达标，多数问题不大。

滕尼斯集团是德国乃至欧洲最大的肉类加工企业之一，肉联厂疫情促使外界关注外籍劳工居住环境。北威州这家滕尼斯肉联厂迄今累计超过1500名员工确诊感染新冠病毒，其中多数人来自东欧国家如波兰、保加利亚、罗马尼亚。

这家肉联厂因疫情关闭三周，8日获当地政府批准逐步恢复营业，行政部门首先复工。企业发言人安德烈·菲尔施塔特告诉德新社，首批复工者仅为行政部门400名员工中的“少数人”，“我们许多员工仍在接受隔离”。（沈敏）【新华社微特稿】

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