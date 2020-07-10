中国援助巴基斯坦新冠隔离医院落成启用

新华社伊斯兰堡7月9日电（记者李浩）中国援助巴基斯坦新冠肺炎隔离医院9日在巴首都伊斯兰堡落成启用。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗和中国驻巴基斯坦大使姚敬当天共同出席隔离医院落成启用仪式。巴陆军参谋长巴杰瓦、新闻部长法拉兹、中巴经济走廊事务局主席阿西姆等参加。

巴方人员由衷感谢中方坚定支持巴方抗疫，表示新冠疫情暴发以来，中国政府及社会各界给予巴方坚定支持，先后派遣多支医疗专家组，提供大量防疫物资，并援助建设隔离医院。事实再次证明，巴中友谊历久弥坚，困难时期更显珍贵。

巴方表示，在中方有力支持下，巴方在短时间内建成这所隔离医院，将专门用于新冠患者的救治。疫情过后，巴方计划将该医院作为巴传染病救治中心继续使用。巴方将进一步学习中国防疫经验，尽早战胜疫情。

姚敬说，中巴两国是同甘共苦、守望相助的好朋友、好兄弟。在应对疫情过程中，中巴双方始终相互支持，携手同行，以实际行动践行中巴命运共同体理念。

姚敬表示，团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器。中方始终高度重视向遭受疫情的国家提供力所能及的帮助，分享中国抗疫经验，贡献中国力量和中国智慧。

据悉，这所设施齐全的隔离医院建造周期为40天，拥有250张床位。

据巴基斯坦卫生部9日公布的最新数据，该国累计新冠确诊病例240848例，累计死亡病例4983例，累计治愈病例145311例。

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