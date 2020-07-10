中国援助巴基斯坦新冠肺炎临时隔离医院落成启用

人民网伊斯兰堡7月9日电（记者丁雪真）中国援助巴基斯坦新冠肺炎临时隔离医院落成启用仪式9日在伊斯兰堡举行。巴基斯坦总理伊姆兰·汗、陆军参谋长卡马尔·贾韦德·巴杰瓦、中国驻巴基斯坦大使姚敬等出席仪式。

巴方对中方坚定支持巴方抗疫表示由衷感谢，表示新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府及社会各界予巴方坚定支持，先后派遣多支医疗队，提供大量防疫物资，并援助建设隔离医院。事实再次证明，巴中友谊历久弥坚，困难时期更显珍贵。在中方有力支持下，巴方在短时间内建成这所隔离医院，将专门用于新冠肺炎患者的救治。疫情过后，巴方计划将该院作为巴传染病救治中心继续使用。巴方将进一步学习中国防疫经验，尽早战胜疫情。

姚敬表示，中巴两国是同甘共苦、守望相助的好朋友、好兄弟。在应对疫情过程中，中巴双方始终相互支持，携手同行，以实际行动践行中巴命运共同体的理念。团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器。中方始终高度重视向遭受疫情的国家提供力所能及的帮助，分享中国抗疫经验，贡献中国力量和中国智慧。

据了解，该临时隔离医院共设有250张床位和5间重症监护室，并配备呼吸机等设备，是巴基斯坦首个专门收治新冠肺炎病人的隔离医院。

当天，巴基斯坦计划、发展和特别任务部长阿萨德·奥马尔、新闻广播部长希卜里·法拉兹、国家灾害管理局主席穆罕默德·阿夫扎尔、中巴经济走廊事务局主席阿西姆·萨利姆·巴杰瓦等官员也参加了上述活动。

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