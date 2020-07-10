《柳叶刀》文章：退出世卫组织将严重负面影响美国

新华社伦敦7月9日电 美国政府6日正式通知联合国秘书长古特雷斯，将于明年7月退出世界卫生组织。英国医学期刊《柳叶刀》9日在线发表多名美国学者联署的一篇评论文章说，美国退出世卫组织将给美国的安全、外交和影响力等多个方面造成严重负面影响。

来自美国乔治敦大学、耶鲁大学、国家医学院、美国公共卫生协会等机构的学者在文章中说，世卫组织拥有无可比拟的全球覆盖能力，美国政府其实很难真正把美国与这个国际组织的治理架构及相关项目“脱钩”。

这些学者说，多个美国机构在一些关键领域与世卫组织开展合作。以美国疾病控制和预防中心为例，该机构有21个下属中心与世卫组织有合作关系。这种合作关系一旦打破，将会影响美国开发流感疫苗等方面的能力，美国机构、制药企业等将无法再从该组织获得最新的流感病毒样本以及相关数据用于研发。这种状况同样适用于当前的新冠疫苗和药物开发。

这些学者指出，美国如果不参与世卫组织的相关合作项目，美国人民获得疫苗供应的能力将可能受限；美国如果不是世卫组织成员国，该国快速应对国际疾病暴发的全球卫生策略也将受影响，因为世卫组织长期跟踪全球的各类传染疾病暴发并作出反应。

文章最后说，美国及全球的卫生和安全需要美国与世卫组织开展强有力合作。“美国不可能在不发生重大中断和破坏的情况下切断与世卫组织的关系”，美国退出世卫组织将会让美国人民处于更不安全的境地。

(责编：马昌、岳弘彬)