日本九州地区遭遇强降雨

暴雨连日来袭击日本九州地区。截至目前，暴雨引发的洪水泛滥和山体滑坡造成九州地区的死亡人数升至65人，另有16人下落不明。目前，由警察、消防部门和自卫队等组成的救援队伍仍在搜救失踪和受困人员。

在九州地区163个降雨观测点中，27个观测点降雨量创历史新高。据日本国土交通省统计，暴雨已造成55处河段决堤、99处山体塌方。暴雨还造成多个工厂停产，蔬菜、水果、水稻种植农户蒙受巨大损失。熊本县最早遭遇暴雨袭击，灾情最为严重，死亡人数达58人。暴雨导致该县两条河流11处河段洪水泛滥，多处发生山体塌方等次生灾害，公路、桥梁等基础设施受损严重。该县山区多个村落沦为孤岛，截至当地时间9日上午记者发稿时，仍有2190户居民处于与外界隔绝状态。

引发此次强降雨的梅雨锋面持续时间长、影响范围广，目前已穿过九州向日本东北地区延伸。日本气象厅9日称，预计在12日之前，梅雨锋面将在西日本及东日本停留，可能还会带来强降雨，呼吁民众提前防范。

日本首相安倍晋三8日召集会议，部署救灾工作。他要求尽快研究能否将此次暴雨定为“特定非常灾害”，以便通过行政特例措施救济灾民。日本央行要求各地分行为受灾民众与企业及时提供资金支持。瑞穗银行、三菱日联银行等日本各大商业银行已出台措施，为九州地区受灾民众提供低息贷款，用于重建、装修房屋，同时为受灾企业提供低息融资，用于复工复产。

不少专家认为，日本遭遇强降雨与全球气候变化有密切联系。日本气象厅气象研究所主任研究官川濑宏明通过超级计算机进行分析发现，如按现在的二氧化碳排放量计算，到本世纪末，日本国内日降雨量超过200毫米的频次将是上世纪末的两倍。

（本报东京7月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 08 版）

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