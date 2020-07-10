土耳其外交部长恰武什奥卢日前表示，如果欧盟因东地中海地区分歧决定对土耳其实施新制裁，土将采取反制措施。据法国外交部日前对外披露的信息，欧盟国家将于7月13日讨论相关制裁行动。这使得长期徘徊在低谷的土欧关系再起波澜。

恰武什奥卢7月6日在安卡拉与到访的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行会晤。博雷利期望通过外交斡旋寻求解决欧土在东地中海地区的争端，但双方在该问题上的立场仍然尖锐对立。博雷利表示，欧盟与土耳其当前关系远未达到理想状态，双方有“紧迫和严重的问题”需要解决。

土欧间的矛盾首先体现在土耳其与包括希腊在内的东地中海沿岸国家间的摩擦。近年来，东地中海地区相继发现多个大型油气田，油气可采储量近45亿吨，潜在储量更加可观。去年，土耳其与利比亚民族团结政府签署地中海“海事管辖权”谅解备忘录，寻求在地中海东部获得更大面积的专属经济区，但遭到希腊等国强烈反对。希腊认为，土方划定的专属经济区侵占其水域，妨碍希腊、塞浦路斯和以色列建设通向欧洲市场的地中海东部天然气管道。去年11月，欧盟以土耳其一直没有停止在东地中海争议海域的钻探活动为由，宣布对其实施制裁，具体措施包括对土方相关人员实施旅行禁令和冻结财产。

其次，土耳其与欧盟在利比亚问题上的分歧加剧了双方的紧张关系。土耳其明确支持利比亚民族团结政府。今年1月，土议会授权本国政府向利比亚出兵。欧盟国家对此持反对意见，并以执行联合国对利比亚武器禁运为由，阻止土向利比亚民族团结政府提供武器。上个月，法土两国军舰在利比亚海域发生对峙。

第三，叙利亚内战爆发后，约有300万叙难民涌入土境内。2016年，欧盟与土耳其达成难民安置协议，欧盟承诺向土方提供60亿欧元援助，换取土方限制非法移民经由土前往欧洲。土政府多次指责欧盟没有足额支付这笔费用。今年3月，土耳其宣布放松对叙难民的限制，数万叙难民涌向欧盟边境，给欧盟造成巨大压力。

土耳其是北约成员国。多年来，土耳其一直在谋求加入欧盟。此间分析人士认为，虽然土欧关系面临多重挑战，但双方都表达了对话解决分歧的意愿，未来土欧关系将继续呈现既矛盾又合作的状态。

（本报安卡拉7月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 08 版）

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