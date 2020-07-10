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中企助力智利推广绿色交通

本报驻巴西记者  李晓骁

2020年07月10日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，来自中国的150辆比亚迪纯电动大巴在智利首都圣地亚哥正式投入运营。在市中心阿拉梅达大道的车站前，人们排队乘坐电动公交车。

　　近年来，智利政府出台一系列措施治理空气污染，推动车辆电动化就是其中之一。2018年12月，智利引入100辆比亚迪纯电动大巴投入市政公交系统。去年10月，拉美首条全部使用纯电动大巴的公交专线在智利开通。截至目前，比亚迪已累计向智利交付455辆纯电动大巴，占智利纯电动公交车市场总量的65%。

　　“这些电动大巴将为市民提供更多高质量的出行服务，并有效减少城市污染物排放，保护生态环境。”比亚迪智利分公司经理塔玛拉·贝里奥斯说。据当地媒体报道，与传统柴油公交车相比，圣地亚哥已投入运营的电动大巴噪音降低25%至70%，运营成本削减76%，维修成本节约25%，每年可减少约2.5吨二氧化碳排放量。

　　“电动大巴在大圣地亚哥地区投放量逐渐增加，服务质量持续改善，用户评价也不断提高。”智利交通和电信部长格洛丽亚·乌特表示，中国在绿色出行方面积累了丰富经验，为智利提供了有益借鉴。智利将继续与中国企业开展更多合作，让清洁公交网络覆盖更多城市。

　　（本报里约热内卢电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年07月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨牧)
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