在团结抗疫中深化友谊（大使随笔）

圣多美和普林西比是非洲西部几内亚湾岛国，以原始秀丽的自然风光、顶级可可、小众高端巧克力吸引着来自世界各地的生态旅游爱好者。

3年前，我作为两国复交后首任大使来圣普工作。记得圣普时任总理特罗瓦达曾形象地说，圣普和中国就像失散多年的兄弟，彼此亲切却也相对陌生，我们要加倍努力，追回失去的20年。

在两国领导人亲自推动下，中国和圣普各层级交往日益密切，各领域务实合作全面推进，两国人民之间的相互了解和友谊不断加深。在携手抗击新冠肺炎疫情的战斗中，两国友谊进一步升华。

在中国抗击疫情的关键时刻，圣普领导人和社会各界纷纷向中国人民表达声援、慰问和鼓励。他们对中国的关心质朴、坦诚，表示圣普国力有限，难以提供物资上的支持，但圣普人民的心始终与中国人民在一起，中国绝非孤军奋战。他们对中国战胜疫情充满信心，相信在习近平主席坚强领导下，中国凭借自身经验智慧、技术手段和医疗卫生体系，一定能战胜疫情。圣普感谢中国人民对圣普留华学子的悉心关照。他们盛赞中国人民在巨大挑战面前展现的团结、勇气和中国采取的及时有效防控举措，认为中国成功控制国内疫情增强了世界各国战胜疫情的信心。

中国积极响应圣普求助，官方民间同努力，线上线下齐动员，向圣普援助多批紧急抗疫物资，派遣抗疫医疗专家组驰援，贡献中国智慧和中国力量。中国行动体现出投桃报李的情谊，闪耀着国际人道主义精神光辉。圣普总统卡瓦略感谢中国为圣普增强防疫能力所做努力，表示中国是圣普的全面合作伙伴，相信在中国的真诚帮助下，圣普一定能早日战胜疫情。总理热苏斯感慨道，越是在困难时刻，越能分清谁才是真正的朋友。中国抗疫医疗专家组离开圣普前夕，他特意亲笔为每位专家写下饱含深情的感谢卡片：圣普政府谨向中国抗疫医疗专家组表达友好、赞扬和感激之情。卫生部长内韦斯衷心感谢中国帮助圣普建设备用方舱医院提高收治能力，并感叹中国对外援助行动的细致、专业，“专家组涵盖多个学科，堪称中方向圣普派出的一所临时医学院”。外长平托强调双方抗疫合作充分展现了两国之间的友谊和团结，中国为世界卫生组织援圣普人员提供搭机便利，更折射出中国秉持的国际团结合作精神。淳朴的圣普民众一边挥手致意、一边用中文高呼“你好”，以此表达对中国的感谢。

好朋友彼此欣赏，真兄弟勠力同心。中国与圣普合作抗疫，正是中国与非洲等广大发展中国家团结合作的缩影。人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。人类终将战胜疫情！让我们继续保持团结合作，共同谱写携手抗疫、深化友谊、共建人类命运共同体的时代新篇章！

（作者为中国驻圣多美和普林西比大使）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 03 版）

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