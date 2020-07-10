冷战思维当休矣（钟声）

美国反华势力正在绑架美国的外交政策，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，这种企图开历史倒车的做法必将付出沉重代价

美国一些政客对中国进行政治打压无所不用其极，几近“逢中必反”的地步。当地时间7月7日，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷在哈德逊研究所举办的活动上发表视频演讲，基于臆想大肆渲染所谓“中国威胁”，用无耻的政治谎言恶意破坏正常国家关系。在全球亟须合作、共克时艰之时，这种冷战思维和意识形态偏见极其危险，尤需警惕。

美国一些政客惯于煽动意识形态对立，沉迷于自设假想敌的幻境中不能自拔。世人早已看清楚，抹黑中国的那些所谓“罪名”都出自谎言和阴谋。现在克里斯托弗·雷跳出来泼脏水，无非是让世人继续识得“匹诺曹的鼻子”变长再变长的原因。毫无疑问，他们越是热衷于说谎，那么在历史上给自己留下的污点就越多。

近来，美国一些政客似乎集体患上污名化、妖魔化中国的“偏执症”。他们一个个跟走马灯似的，轮番出来以莫须有的罪名攻击抹黑中国，丧失起码的理性和公正，突破了人类文明和应有的道德底线。克里斯托弗·雷这次登台前，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩、美国国务卿蓬佩奥已经捧着同一个唱本拙劣地表演过好几回。美国一些政客如此沆瀣一气，有计划、有组织、有步骤地对中国进行政治打压，已然构成国际关系领域的咄咄怪象。这出荒谬至极的闹剧，不仅是在破坏中美关系，而且是在冲击国际秩序。

中国的发展成就不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的，而是中国共产党团结带领全国各族人民用勤奋、智慧、勇气干出来的。“观察中国发展，要看中国人民得到了什么收获，更要看中国人民付出了什么辛劳；要看中国取得了什么成就，更要看中国为世界作出了什么贡献。”中国走的是在开放中谋求共同发展的道路，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民。这是世界公认的事实。无论美国一些政客如何恶意地、荒诞地大搞扣帽子把戏，也改变不了这个事实。

全球疫情防控压力巨大，世界经济深度衰退难以避免，中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，应该本着对人类负责、对历史负责、对人民负责的态度，认真对待和妥善处理两国关系。本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，共同建设一个协调、合作、稳定的中美关系，这才符合两国人民和世界人民的利益。但正如美国学者杰弗里·萨克斯所指出，“美方目前表现出的态度是非合作性的，甚至是破坏性的”，美方的不友善行为已经严重影响到了两国关系的正常发展。美国反华势力正在绑架美国的外交政策，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，这种企图开历史倒车的做法必将付出沉重代价。

国无德不兴，人无德不立。美国那些撒谎成性、沉迷于冷战幻觉的政客应当明白，政治打压把戏于己无益、于事无补，是对本国前途、全球利益的极不负责，最终只会让自己成为孤家寡人。尽快回归理性，多做有利于中美关系的事情才有出路，才是正道。

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨牧)