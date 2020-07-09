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中国呼吁使用化学武器追责问题应回归《禁止化学武器公约》框架

2020年07月09日21:52  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔7月9日电（记者 郑彬）当地时间7月9日，禁止化学武器组织第94届执行理事会会议在荷兰海牙召开，会上对“处理叙利亚拥有及使用化学武器”决定草案进行了投票表决。中国、俄罗斯、伊朗投了反对票，尼日利亚、肯尼亚、南非、印度、巴基斯坦等9国投了弃权票。中国代表团表示，对一些国家强行推动投票表决表示遗憾，指出此举会进一步在缔约国之间制造分裂和对抗，导致禁化武组织工作不断政治化。中方呼吁各方严格按照《禁止化学武器公约》相关规定处理叙利亚化武问题，以维护公约的严肃性和有效性。

中国一贯反对任何国家、任何人在任何情况下使用化学武器。中方始终主张依照公约以及相关核查附件的规定，对指称使用化武事件开展全面、客观、公正的调查。调查结论应基于事实，经得起时间和历史的检验。对于所谓的叙利亚使用化武追责问题调查鉴定组工作，中方从一开始就强调该鉴定组的成立超出了公约授权，其工作方法和程序不符合公约相关规定，其成员构成未能体现公平地域代表性。

中方强调，使用化学武器的追责问题应回归公约框架，禁止化学武器组织技术秘书处作为技术性机构，应严格依照公约，秉持公正、客观、独立的精神做好本职工作。执行理事会等决策机构则应发挥应有作用，以事实为依据，以公约为准绳妥善处理这一问题。执理会做出任何结论或采取任何行动必须是慎重、严肃的，是建立在前期深入、充分的讨论基础上的。各方应通过对话弥合分歧，共同维护公约的权威性和严肃性。

(责编：张信凤、杨牧)
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