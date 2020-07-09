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国际观察：“退群”世卫组织 美国的大国担当何在？

蓟平

2020年07月09日16:47  来源：人民网-国际频道
 

多次“预警”之后，美国终于正式宣布将于明年7月退出世界卫生组织。本届美国政府不断“退群”，每退一个都有特定原因，但“共性”是因为这些“群”不合美国的意，美国不想再遵守这些“群”的规定。

此次退出世卫组织也是出于该组织“花着美国的钱，不替美国办事”之怨。但最直接的原因是，美国认为在抗击新冠疫情的过程中，以总干事谭德塞为代表的世卫领导班子至少犯了对美国“大不敬”的三宗“罪”：

第一，“偏袒中国”，肯定中国对世界抗疫的贡献，推广中国抗疫经验，扩大了中国的影响；

第二，在“病毒探源”问题上，未明确支持美国拼凑的“追责索赔”和滥诉主张，且多次表态反对把疫情政治化和污名化；

第三，未为美国政府处理疫情的政策捧场站台，帮其推卸责任、摆脱窘境，反而多次强调应以科学、专业的精神和公开、透明的原则加强防控，反对散布虚假信息，打了美国的脸。

为美国的“最大威胁”张目，给美国的“甩锅”策略拆台，让美国政府在国民和国际社会面前“丢脸”，这样的世卫组织要它何用？从美国国内当前复杂动乱的形势看，人们普遍认为此举目的是“甩锅”，推卸抗疫不力导致疫情失控之责，转移国内视线，为近在眼前的大选不利局面救场。

美国当然会提出一些所谓“冠冕堂皇”的理由为其退出世卫组织的行为背书，但众所周知这些理由都是借口。美国此次退群的根本原因只有一条，即世卫组织沒有对美国唯命是从，而是以应有的职业精神和对世界公共卫生负责的担当态度，指导国际抗疫合作。世卫组织在强权政治和“撤资断供”的高压面前沒有屈服，在引导、协调全球抗击新冠疫情的斗争中发挥了应有的重要作用，得到国际社会普遍点赞。

本届美国政府蔑视一切国际秩序，在以霸权主义为内核的“美国优先”支配下，试图把世界上所有的国际公约和组织、机构都视为玩弄于股掌之间的工具，凡敢拂逆其意志，或束缚其手脚者，能搞垮就搞垮，搞不垮就退出。这是一些美国政客全力推行单边主义的手段之一。

当前疫情仍在肆虐，在全球确诊人数已逾千万，美国已达300万并以惊人速度飙升的情况下，美国宣布退出世卫组织，是对美国人民和全人类的健康和生命安全极不负责任的行为，严重破坏国际抗疫合作，遭到国际社会的普遍反对和谴责，美国在世界舆论面前更加孤立。

(责编：崔越、燕勐)
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