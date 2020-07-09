新华社新加坡7月9日电 （国际观察）疫情下的新加坡大选：无悬念，有看点

新华社记者王丽丽

新加坡将于10日举行第13届国会选举，占国会多数议席的政党将组建新一届政府。

分析人士认为，执政党人民行动党获胜毫无悬念，但由于新加坡新冠疫情仍在延续，而且这也是人民行动党推出第四代领导团队后的首次大选，因此人民行动党的得票率将更多反映出选民对政府抗疫表现的满意度，以及对未来领导团队的信任度。

胜券在握

此次选举的提名日和投票日分别定在6月30日和7月10日。共有192人报名参选，包括来自人民行动党和10个反对党的候选人以及1名独立参选人。

新加坡国会实行一院制，议员由公民投票选举产生，任期5年。占国会多数议席的政党可组建政府。此次选举，全国共设14个单选区和17个集选区，议席数由89个增至93个，符合投票资格的选民有265万多人。

17个集选区中包括6个四人集选区和11个五人集选区，共占93个议席中的79席。在每个集选区，各党派派出数名候选人组团参选，一旦某党派胜出，则该党派所有候选人同时当选。由于集选区集中了大部分议席，因此其选情格外引人注目。

自1965年新加坡脱离马来西亚独立以来，人民行动党一直是新加坡的执政党。此前历次大选中，该党在绝大多数集选区都保持了绝对优势，显示了较强的民意基础。

分析人士指出，长期以来，人民行动党在新加坡政坛一枝独秀。反对党整体力量薄弱且没有形成合力，一些反对派人士在多个政党间游走，一些选区还出现“三角战”等情况。这些都将分散反对党得票。

焦点议题

受疫情影响，竞选期间不能举办群众集会，各候选人普遍利用个别走访、辩论会、网络宣传等方式开展竞选活动。在诸多竞选议题中，疫情防控和保障就业成为民众普遍关注的焦点。

人民行动党在竞选中打出“守护生命、保障工作、共创未来”的口号，希望以此争取选民支持。新加坡总理李显龙在给选民的信中坦言，虽然到目前为止，政府尚能把裁员率和企业倒闭的情况控制在低水平，但危机远远还未结束。未来几个月的情况很可能恶化，接下来还有至少一年的艰难日子。保住就业，帮助失业人士尽快找到新工作，是政府的当务之急。

新加坡1月23日报告首例新冠病例，4月一度因外籍劳工宿舍发生聚集性感染而病例陡增，目前累计确诊病例超过4.5万。为帮助民众和企业应对疫情冲击，新加坡政府推出了总额约1000亿新元（约合715亿美元）的四个财政预算案，其中包括200多亿新元的薪金补贴，间接帮助企业雇员保住工作，个体经营者也可从中获得额外补助。

新加坡舆论分析认为，危机往往有利于执政党，因为人心思稳。疫情当下，人民行动党的竞选纲领料将获得大多数选民共鸣。

新老交替

分析人士指出，本届大选或将成为68岁的李显龙以总理身份参加的最后一次大选，选举结果将对执政党能否顺利实现新老交替产生重要影响。

2018年1月4日，新加坡10名部长、5名高级政务部长以及国会议长联署发表声明，表示他们16人将紧密合作，在适当时候从团队中推选一人出任领导人。这被视为新加坡执政党第四代领导团队的确立。2019年5月1日，此前担任财政部长的王瑞杰出任副总理并继续兼任财政部长。新加坡舆论普遍认为，王瑞杰有望接替李显龙成为第四代领导团队的领军者。

本次大选中，王瑞杰离开服务9年的淡滨尼集选区，转战上届选举竞争激烈的东海岸集选区。新加坡时政评论员翁德生表示，王瑞杰是要用一场硬仗和一场货真价实的胜利来奠定自己在党内的领导地位。

李显龙在6日举行的一场网络群众大会上表示，政府当前应对危机的对策将决定新加坡的未来和子孙后代的发展。他将同资深同僚及第四代部长共同确保国家度过危机。“我有决心把运行良好的新加坡完好地交棒给下一届团队。”

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