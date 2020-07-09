人民网>>国际

韩国政府加强防疫措施 防止疫情进一步扩散

2020年07月09日16:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网首尔7月9日电（杨晓娜） 韩国中央防疫对策本部通报，截至当地时间7月9日零时，韩国新增新冠肺炎确诊病例50例，累计确诊1.3293万例。韩国防疫部门表示，首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）为重点防疫地区，大田、光州等地集体感染事件仍在蔓延，不能放松丝毫警惕。但现阶段不需要提高防疫等级，疫情仍在可控范围之内。

连日来，韩国首尔一宗教设施于6月26日出现聚集性感染后，持续扩散。除首都圈外，韩国其他一些主要城市也出现聚集性感染。截至目前，光州市一寺庙感染事件关联确诊病例达105人，同时，疫情还波及当地学校、汗蒸房等多个公共场所。7月8日，韩国480所学校停课。其中，光州地区学校占379所。韩国中央防疫对策本部于表示，以上集体感染事件均缘于上门推销公司的传播。

由于疫情持续蔓延，韩国多处宗教设施出现确诊病例。在民众对宗教设施疏于防疫的批判声中，韩国政府宣布，将于7月10日下午6时起，禁止宗教组织内部的小规模聚会、聚餐等活动，违反者将被处以300万韩元（约合人民币1.8万元）以下罚款，以及禁止集会、停止运营等处罚。韩国政府还规定宗教设施需引进出入登记电子系统，以加强对出入人员的管理。

此外，随着韩国国内口罩供应趋稳，口罩限购措施将从12日起正式取消，民众可在便利店、电商平台、药店等渠道不限量购买口罩。但对于供医疗机构使用的手术专用口罩，政府将维持现行公共供给体系。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved