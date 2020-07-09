韩国政府加强防疫措施 防止疫情进一步扩散

人民网首尔7月9日电（杨晓娜） 韩国中央防疫对策本部通报，截至当地时间7月9日零时，韩国新增新冠肺炎确诊病例50例，累计确诊1.3293万例。韩国防疫部门表示，首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）为重点防疫地区，大田、光州等地集体感染事件仍在蔓延，不能放松丝毫警惕。但现阶段不需要提高防疫等级，疫情仍在可控范围之内。

连日来，韩国首尔一宗教设施于6月26日出现聚集性感染后，持续扩散。除首都圈外，韩国其他一些主要城市也出现聚集性感染。截至目前，光州市一寺庙感染事件关联确诊病例达105人，同时，疫情还波及当地学校、汗蒸房等多个公共场所。7月8日，韩国480所学校停课。其中，光州地区学校占379所。韩国中央防疫对策本部于表示，以上集体感染事件均缘于上门推销公司的传播。

由于疫情持续蔓延，韩国多处宗教设施出现确诊病例。在民众对宗教设施疏于防疫的批判声中，韩国政府宣布，将于7月10日下午6时起，禁止宗教组织内部的小规模聚会、聚餐等活动，违反者将被处以300万韩元（约合人民币1.8万元）以下罚款，以及禁止集会、停止运营等处罚。韩国政府还规定宗教设施需引进出入登记电子系统，以加强对出入人员的管理。

此外，随着韩国国内口罩供应趋稳，口罩限购措施将从12日起正式取消，民众可在便利店、电商平台、药店等渠道不限量购买口罩。但对于供医疗机构使用的手术专用口罩，政府将维持现行公共供给体系。

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